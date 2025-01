Concerten Veul Gère binnen vijf minuten 'himmul uitverkocht'

De kaartjes voor de concerten van Veul Gère in 2026 zijn alweer uitverkocht. Nee, dat is geen spelfout: de kaartverkoop voor de concerten van januari volgend jaar in Poppodium 013 zijn allemaal weg. Veel fans visten achter het net, ondanks dat er voor 2026 een extra derde concert op donderdag 15 januari komt. Alle kaarten voor dat optreden waren tijdens de voorverkoop al uitverkocht.

Duizenden Tilburgers en andere carnavalsliefhebbers zaten donderdagavond om 20:11 uur klaar om een kaartje te scoren. Veel van hen, zo’n zesduizend, hadden succes, maar er waren ook veel mensen die de boot misten. Zo’n vijf minuten nadat de verkoop van start ging, waren alle kaartjes uitverkocht. Dat levert op social media verschillende reacties op. 'Hoppa, kaartjes in de pocket', schrijft een blije Tilburger. 'Yes, kaartjes voor donderdag', weet een ander te melden. Maar niet alle reacties zijn zo positief. Een van de mensen die géén kaartjes wist te bemachtigen, laat weten: 'Is het een idee om er een concert of twee bij te doen, heren? Of wellicht een andere locatie?' Een ander laat in een reactie achter dat ze er normaal altijd bij is, maar deze keer is het niet gelukt. 'Het wordt er niet leuker op zo.'

"Déés is nie normaal."