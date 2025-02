Desmond is vaderfiguur voor jeugdzorgkinderen: 'Ik laat ze nooit vallen'

“Het beerputje van jeugdzorg vangen wij hier op”, zegt Desmond Burgers, die sinds anderhalf jaar de woon- en behandelgroep ‘Winnaars Haken Nooit Af’ in Raamsdonksveer runt. Hier worden kinderen van 7 tot en met 18 jaar oud opgevangen. Dankzij zijn werkwijze is de 37-jarige Desmond genomineerd voor een prijs van stichting Het Vergeten Kind.

“Ze komen binnen als een hoopje ellende”, ziet Desmond. De kinderen die hij begeleidt zijn door jeugdzorg zo goed als afgeschreven. “Wij zijn het voorstadium van de gesloten afdeling”, vertelt hij in lunchroom D’n Bergsche Hap in Geertruidenberg, die wordt gerund door kinderen uit de woon- en behandelgroep. “Dit is eigenlijk een soort Brownies& Downies, maar dan voor jeugdzorg.” Momenteel verblijven er acht kinderen in Raamsdonksveer, en vijf in Weert.

“Ik wil deze kinderen geven wat ik tekort ben gekomen: liefde en betrokkenheid.”

Zelf was de Udenhouter als kind ook een hoopje ellende. “Vanuit huis kreeg ik weinig liefde mee”, zegt Desmond, die opgroeit in het Zuid-Hollandse Lisse. Als vierjarige werd hij al bestempeld als ‘moeilijk opvoedbaar’. Desmond komt op zijn twaalfde in een jeugdzorginstelling terecht. In zijn jeugdjaren verblijft hij op verschillende locaties. “Daar heb ik veel nare ervaringen door gekregen. De onvoorwaardelijke liefde die een kind hoort te krijgen, miste ik enorm.”

"No pain, no life."

Ondanks dat hij het contact met zijn familie inmiddels heeft verbroken, is dat juist zijn kracht geworden. De getatoeëerde tekst ‘No pain, no life’ op zijn vingers symboliseert dat. “De pijn die ik heb gekend, gun ik geen enkel kind. Ik wil deze kinderen geven wat ik tekort ben gekomen, liefde en betrokkenheid, en zal ze never nooit laten vallen.”

Desmond Burgers richtte zijn eigen jeugdzorggroep 'Winnaars Haken Nooit Af' op in Raamsdonksveer (foto: Niek de Bruijn)

Desmond heeft een team van 24 hulpverleners, bestaande uit jeugdzorgwerkers, ervaringsdeskundigen, gedragswetenschappers, psychologen en psychiaters. Iedere behandeling is maatwerk. “We laten kinderen zelf beslissingen maken. Gaan ze op hun bek? Dan gaan we met ze kijken hoe ze het in het vervolg beter kunnen doen.” Daarnaast strijdt hij ervoor dat kinderen niet constant moeten verhuizen. Iets waar ook Het Vergeten Kind zich hard voor blijft maken. ‘Gemiddeld worden kinderen in jeugdzorg zes keer doorgeplaatst, met uitschieters tot meer dan twintig verhuizingen’, meldt de stichting.

“Het is heel beangstigend en traumatisch om steeds maar van plek naar plek te moeten.”