Als waterrat Faya (11) angst heeft, dan denkt ze aan een badeendje

"Het voelt een beetje als de Olympische Spelen." De 11-jarige Faya Bilotta is één van de ruim 150 schoonspringers die deze week meedoen aan het grootste schoonspringtoernooi van Europa: de Eindhoven Diving Cup. Met knikkende knieën stond de Eindhovense vrijdagochtend op de plank, maar voor de ergste zenuwen heeft ze een bijzondere oplossing. "Ik denk altijd aan een badeendje."

Faya sprong vrijdag in de C-categorie vanaf de één-meterplank. "Ik spring meestal vanaf die hoogte, maar ik train daarnaast regelmatig op de drie-meterplank. Ook heb ik weleens op de toren op tien meter gestaan. Eigenlijk durfde ik niet en het werd steeds enger toen ik bijna aan de beurt was. Mijn trainer zei toen dat ik zonder twijfel moest springen door aan een badeendje te denken. Sindsdien denk ik daaraan als iets spannends is."

"Ik ben een echte waterrat", vervolgt ze. "Iedere zomer ben ik bij ons vakantiehuis in Italië urenlang aan het zwemmen in de zee. Bij de zoektocht naar een nieuwe sport vond ik het baantjes trekken niet leuk genoeg, ik zag schoonspringen als iets met lekker veel actie."

Schoonspringen is volgens Faya een leuke sport met veel uitdagingen. "Ik deed eerst aan judo en dansen, maar toen de dansschool dicht ging, ben ik daarmee gestopt. Daarna vroeg ik aan mijn moeder of ik een sport in het water mocht doen."

Olympisch goud is voor veel jongens en meisjes de ultieme droom, maar de scholiere van PSV Schoonspringen legt de lat iets lager. "Ik zou het mooi vinden om me te plaatsen voor het NK. Verder wil ik me blijven verbeteren als sporter. Je kunt altijd nieuwe dingen doen, zo wordt het nooit saai."

"Organisatorisch is het een hele kluif, waar we met een heel team aan werken. Het toernooi heeft een goede naam, deelnemers roemen de Brabantse warmte. Een mooi compliment kregen we van een Amerikaanse coach. Die was zo onder de indruk dat hij in de toekomst met een grotere groep naar Eindhoven wil komen."

Christine Praasterink geniet van het enthousiasme van Faya en andere schoonspringers. De toernooidirecteur van de Eindhoven Diving Cup werd verliefd op de sport door haar dochter Else Guurtje, deelneemster aan de Olympische Spelen in 2024. "Schoonspringen is een uitdagende sport die je een kick bezorgt. Het is toch gaaf om salto's en schroeven in de lucht te kunnen maken?"

In Amerika is de sport groot en haar dochter is niet voor niets daarheen verhuisd voor de topsport en een studie. In Nederland is er weinig concurrentie. "Ik zou het de sport gunnen als het groter wordt, dat is de laatste jaren niet gelukt. Het is goed voor de kwaliteit en interessanter voor sponsoren."

"Dat NOC*NSF de geldkraan dichtdraait helpt daar zeker niet bij", aldus Christine. "Met de Eindhoven Diving Cup gaan we in ieder geval niet stoppen, we blijven lekker doorgaan. Voor schoonspringers een mooi podium om je te meten met internationale toppers."