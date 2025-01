Vrouw (27) overleden na botsing tegen een boom

Een 27-jarige vrouw is vrijdagavond om het leven gekomen nadat ze met haar auto tegen een boom botste. Het ongeluk gebeurde op de Bergsebaan, een weg tussen Nispen en Roosendaal. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig.

De vrouw is door onbekende reden van de weg geraakt en vervolgens tegen een boom gereden. Daarna is de auto in de sloot gegleden. Daar is de vrouw bekneld geraakt in haar auto. Door de flinke klap is de auto op de zijkant terecht gekomen.

De weg is waarschijnlijk de hele avond afgesloten voor onderzoek, laat de politie weten. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) komt naar de plek van het ongeluk. Dat is een team dat gespecialiseerd is in onderzoek naar verkeersongevallen. Dit duurt nog meerdere uren.