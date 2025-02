Is dit dier te vroeg uit zijn winterslaap? Frans weet het antwoord

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan een enorm insect op een strandtas, de otter die lijkt terug te komen in Brabant en een dier dat iets vroeger dan normaal uit zijn winterslaap is ontwaakt.

Salamander te vroeg uit winterslaap?

Jan vroeg zich af of deze salamander niet te vroeg uit zijn winterslaap is ontwaakt (foto: Jan Vingerhoeds).

Jan Vingerhoeds zag op maandag 27 januari een salamander op een zandpad en hij vroeg zich af of deze watersalamander niet te vroeg uit zijn of haar winterslaap is gekomen. Volgens mij niet echt, want de weersomstandigheden waren die dag heel goed met een temperatuur van boven de 10 graden. Daarnaast hebben we tot op heden ook niet echt een strenge winter gehad, al was er wel veel regen. Veel dieren komen dan uit de winterslaap net zoals de kleine watersalamander. Tevens word ik van diverse zijden ingeseind dat er ook al egels rondlopen. Deze dieren zijn ook al wakker geworden. Is er kans van overleven, vraagt Jan zich af. Volgens mij wel, maar dan moet het niet plotseling weken achter elkaar gaan vriezen want dan overleven ze het niet. Het vinden van eten zal het moeilijkste zijn, vooral voor egels. Insecten in het water zullen ook al actief zijn. Gaat overigens de temperatuur een paar nachten onder nul, dan kunnen deze dieren wel overleven en zetten zij weer alles even op winterslaap. Komt de otter terug naar Brabant?

Adrie vraagt zicht af of de otter terug naar Brabant komt (foto: Zoogdiervereniging).

Adrie van Dijk vroeg zich af of het klopt dat de otter op weg is om weer in Brabant te komen wonen. Dat klopt. In 2014, 2022 en 2023 zijn er otters gespot in de Biesbosch. In 2023 zijn er sporen van een otter aangetroffen in het Markdal ten zuiden van Breda. Deze zijn gecheckt op DNA-sporen. Kortom: ze komen er aan. En ze horen hier thuis, want de naam Brabant is vermoedelijk afgeleid van Bra(c)land. Het woord Brac kan afkomstig zijn van braec en dat betekent drassig land oftewel nat land. En dat is het land waar de otters in leven. Daarnaast wil Adrie weten wat de otters doen met de dijken. Ondergraven ze die net als de bevers die terug zijn en de muskusratten die het ook goed doen in ons rivierenlandschap? Het antwoord is nee, want otters zoeken vooral dekking in de vorm van ruigte, struweel, bos of rietland. We noemen dat hun dagrustplaatsen en die liggen soms zelfs op grote afstand van het water. Dit laatste omdat ze overstromingen willen vermijden. Mochten ze dichte schuilplaatsen zoeken, dan worden dat in eerste instantie holtes in bomen of onder omgewaaide bomen. Maar dat kunnen ook holtes zijn in een berg achtergebleven stenen of drainagebuizen. Otters graven namelijk in principe geen eigen holen. Welk een enorm insect is op mijn strandtas geland?

Cora wil graag weten welk 'enorm' insect op haar strandtas landde (foto: Cora Poot).

Cora Poot geniet elke week van de Stuifmailverhalen, waarvoor dank! Graag wil ze weten welk 'enorm' insect op haar strandtas tijdens haar vakantie op Kaapverdië is geland. Ik zag meteen dat het een veldkrekelachtige moest zijn, maar welke er in Kaapverdië leven moest ik toch even gaan opzoeken. Het bleek om een zuidelijke veldkrekel te gaan. We hebben hier in ons land de veldkrekel. Het grote verschil tussen onze veldkrekel en de zuidelijke veldkrekel zit hem in de kop. Bij de zuidelijke veldkrekel is de kop niet breder dan het halsschild. Het verschil zie je op de twee foto's.

De kop van een veldkrekel in ons land is groter dan het halsschild van de krekel (foto: Willem Jan Hoeffnagel).

Veldkrekels zijn bodembewonende soorten die niet kunnen vliegen en ook niet kunnen klimmen. Ze leven het liefst op zonnige, droge, schrale en licht begroeide plekken. Het zijn warmteminnende insecten. Op het menu van deze insecten staat allerlei dood organisch materiaal en ze eten mogelijk ook grassen. Rubriek mooie foto’s

Marianne Wijten zag een mooie mannetjes ijseend (foto: Marianne Wijten).

Tijdens een rondje Zeeland zag Marianne Wijten veel eenden bij de Brouwersdam in het water zitten. Twee eenden waren wel heel bijzonder, namelijk twee ijseenden. Op de foto hierboven zie je een mannetje van de ijseend. Natuurtip: Struinen over onverharde paden en dijken

