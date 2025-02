Het is zonnig én droog, onze weerman weet voor hoelang

Volop zon en ook nog eens droog. Het weekend belooft zonovergoten te worden en de paraplu kun je dus thuis laten. Meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza weet hoelang we het zonnige en droge weer houden.

Volgens Willemsen is het een goed weekend om de deur uit te gaan. “Maar je moet wel een warme winterjas aan doen. Het is vrij koud”, vertelt Willemsen. “Tot maandag of dinsdag vriest het in de eerste helft van de ochtend, maar komt de temperatuur in de middag boven de nul graden. Tot een graad of zes in de middag”, vertelt Willemsen.