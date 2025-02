Dak van woning brandt deels af, buren vangen bewoner op

Bij een huis aan de Arnoutlaan in Hoeven heeft zaterdagavond brand gewoed. Toen de brandweer aankwam, kwamen er flinke vlammen uit een kant van het dak.

De brandweer rukte met twee brandweerwagens en een hoogwerker uit. Er was op het moment dat de brand uitbrak niemand binnen. De eigenaar van de woning kwam later thuis en is opgevangen bij de buren.

Er was veel rookontwikkeling. Daarom adviseerde de veiligheidsregio buurtbewoners om ramen, deuren en ventilatie te sluiten bij rookoverlast.

Rond negen uur had de brandweer het vuur onder controle. De linkerkant van het dak heeft flink gebrand. Hoe groot de schade is, is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio nog onduidelijk. Ook is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Strooizout vanwege bluswater

Omdat het onder nul is, kan het bluswater op straat bevriezen. Daarom is er een strooiwagen naar de straat gestuurd, die ervoor zorgt dat de omgeving begaanbaar blijft.