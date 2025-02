Auto raakt van de weg en belandt op zijn kop in het water

Een man is zondagochtend in Bergeijk met zijn auto in het water beland. Dat gebeurde rond kwart voor zeven aan de Fressevenweg. De man raakte door onbekende oorzaak van de weg en kwam met zijn auto op zijn kop in de Beekloop terecht.

De bestuurder wist zelf uit zijn auto te komen en stond op de onderkant van zijn wagen toen voorbijgangers hem zagen en stopten. De man wist naar de kant te komen waar hij in de ambulance werd geholpen.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision.

Na controle is de automobilist meegenomen door de politie. Zijn auto werd vervolgens uit het water getakeld.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision.