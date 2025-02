25 politieauto's zetten achtervolging in op snelheidsduivel, op A2 gepakt

Na een lange achtervolging die buiten onze provinciegrenzen begon, zijn zaterdagnacht op de A2 bij de afrit Boxtel drie mensen opgepakt. De auto waarin de drie zaten, bereikte volgens een politiewoordvoerder snelheden van rond de tweehonderd kilometer per uur. In totaal waren er volgens een wijkagent 25 politieauto's bij de achtervolging betrokken.

De bestuurder van de auto die achtervolgd werd, bleek onder invloed. Waar de achtervolging precies begon, kan een woordvoerder van de politie zondagochtend niet zeggen. Ergens 'in het midden of oosten van Nederland', zo geeft ze aan. Vanuit Zaltbommel kwamen de drie over de A2 onze provincie binnen.