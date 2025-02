Man (84) kruipt nooit meer achter het stuur na onfortuinlijk autoritje

Een man van 84 is zondagochtend in Sprang-Capelle met zijn auto in het water beland. Dat gebeurde rond elf uur aan de Hogevaart. Daar verloor de man door onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna hij met zijn auto in de sloot belandde.

De automobilist raakte niet gewond. Wel gaf hij na het ongeluk aan dat dit zijn laatste ritje was geweest. De man is niet meer van plan nog achter het stuur te kruipen.

Foto: Jack Brekelmans/ SQ Vision.

Een bergingsbedrijf moest eraan te pas komen om de auto van de man uit de sloot te halen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.