Straten staan helemaal blank door breuk in waterleiding

De Croystraat, de Mathenessestraat en omliggende straten in Breda stonden zondagmiddag blank na een waterleidingbreuk. Bewoners van de wijk stonden tot de enkels in het water en reden met de scootmobiel door een flinke plas. Het lek in de leiding was na een uurtje gedicht.

Volgens Brabant Water is een transportleiding van veertig centimeter dik gesprongen door een vooralsnog onbekende oorzaak. Veel druk

"Dat is een grote leiding waar veel druk op staat, vandaar dat er zoveel water de straten op stroomde", vertelt woordvoerder Wouter Kempenaar van Brabant Water.

Rond het middaguur kreeg het bedrijf de eerste meldingen. De monteurs werden meteen naar Breda gestuurd en hadden het lek binnen een uurtje gedicht. "De leiding wordt snel helemaal gemaakt, het liefst vandaag nog", zegt de woordvoerder. Bewoners hadden last van het lek. Water tot de kelder

Het water stond bij sommige huizen tot aan de kelder. Handhavers hadden verschillende straten afgesloten die blank stonden met water. In een aantal huizen hadden bewoners geen stromend water. Toch zorgde het water ook voor pret bij wat spelende kinderen.

De problemen zorgen ook voor waterpret voor deze kinderen (foto: SQ Vision/Tom van der Put).