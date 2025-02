Belangrijke zege voor RKC Waalwijk tegen Almere City FC

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie. De nummer 17 van de Eredivisie versloeg Almere City FC met 4-1 en vergrootte daarmee het gat tussen beide ploegen tot 4 punten. Thuisploeg Almere was in de eerste helft overheersend, maar raakte kort na rust Joey Jacobs kwijt door een rode kaart.

Redactie Geschreven door

Na een openingsfase met kansen voor RKC nam de thuisploeg het initiatief volledig in handen. RKC-doelman Jeroen Houwen had in de achttiende minuut geen antwoord op een inzet van Junior-Morau Kadile na een combinatie met Charles-Andreas Brym.