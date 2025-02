Brommobiel belandt op de kop, twee mensen naar het ziekenhuis

Een brommobiel is zondagmiddag op de kop beland op het fietspad aan het Kerkdekske in Nuland. De bestuurder verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur. De man en vrouw die in de auto zaten, zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen.

De maximale snelheid van een brommobiel is vijfenveertig kilometer per uur. Met de wagen mogen bestuurders niet over het fietspad rijden.

In de bocht van het fietspad, dat tussen de Rijksweg en de Coppensdijk loopt, ging het mis. De auto belandde op de kop op het fietspad. Hoe de bestuurder daar terechtkwam, is niet bekend. Brokstukken

De 45km-auto raakte flink beschadigd door het ongeluk. Brokstukken van de crash liggen op de stoep. De man en vrouw die in die auto zaten, raakte niet zwaar gewond. De brandweer en politie rukten uit voor het ongeluk en doen onderzoek naar de oorzaak.