Verder met de brokstukken na het verlies van twee kinderen

De zon glinstert tussen de bomen op de natuurbegraafplaats in Middelbeers. Op een open plek liggen Jip en Sabine naast elkaar. Twee ‘dierbare bulten’ in het bos. De hechte broer en zus maakten een einde aan hun leven. Hij in 2017 op 17-jarige leeftijd, zij in 2022 op 25-jarige leeftijd. Met het boek ‘Hoofd vol confetti’ dat in maart verschijnt, hopen moeder Jacqueline en afscheidspreekster Judith het taboe rondom praten over zelfdoding en seksueel misbruik te doorbreken.

In het bos laat Jacqueline een foto op haar telefoon zien van een strakblauwe lucht, omringd door bomen en vogels in het zonlicht. “Dit was het uitzicht van Sabine vandaag. Mooi, toch?” Jip en Sabine liggen verbonden dankzij een tussenstukje: “Toen we Sabine hier neerlegden, hebben we een bruggetje tussen hen gemaakt. Thuis schoven ze ook altijd briefjes heen en weer tussen hun slaapkamers.” Judith slaat een arm om Jacqueline heen en houdt haar stevig vast. De twee hebben de afgelopen jaren een bijzondere band opgebouwd. Samen kijken ze naar de plek waar Jip en Sabine begraven liggen.

Jacqueline (links) en Judith (rechts) bij de natuurbegraafplaats waar Jip en Sabine liggen (foto: Floortje Steigenga).

Judith werkt als ritueel begeleider bij afscheid. Jacqueline sprak haar aan na een uitvaart. Het ging slecht met haar schoonvader en ze vroeg haar visitekaartje 'voor het geval dat’. Judith: “Niet lang erna werd ik gebeld. Alleen was het niet voor haar schoonvader, maar voor haar zoon. Hij had onverwacht een einde aan zijn leven gemaakt.” In de jaren die volgden, raakte Judith nauw betrokken bij het gezin van Jacqueline. Ze leerde ook dochter Sabine steeds beter kennen. “Ze studeerde in Nijmegen, net als ik vroeger. Daar hadden we het vaker over. Ik had zoveel bewondering voor dat meisje, hoe krachtig ze bleef en doorging met haar studie na het overlijden van haar broer”, herinnert Judith zich.

Maar Sabine worstelde met seksueel misbruik uit haar verleden en kreeg daar psychische hulp voor. De trauma’s waarmee Sabine worstelde, werden haar te veel. In 2022 maakte ze een einde aan haar leven. Ze werd 25 jaar.

Jip en Sabine waren onafscheidelijk.

"Het leven is één groot feest met overal confetti, al bestaat mijn confetti voornamelijk uit bakstenen die hard op mij neervallen."

Tijdens haar verblijf op een psychiatrische afdeling vertelde ze haar ouders nog dat ze bezig was met het schrijven van een boek: ‘Hoofd vol confetti.’ Die titel mag dan vrolijk klinken, maar Sabine bedoelde er het tegenovergestelde mee. Ze schreef: 'Het leven is één groot feest met overal confetti, al bestaat mijn confetti voornamelijk uit bakstenen die hard op mij neervallen. Het stomme van confetti is dat je, net als glitters, telkens weer een stukje tegenkomt.' Na Sabines overlijden ontving Judith de tekst, ter inspiratie voor de uitvaart. Maar ze wist al snel dat ze er meer mee wilde: “Ik wilde haar verhaal schrijven. Sabine kon het niet meer, maar ik wel.”

Jacqueline en Judith bouwden met de jaren een sterke band op (foto: Floortje Steigenga).

Nu is het boek af. Een fictief verhaal, geïnspireerd op feiten uit het leven van Sabine. Judith hoopt dat het boek taboes doorbreekt: “Je hoort veel positieve verhalen in de media over hoe mensen er weer bovenop komen en anderen helpen. Maar soms komen mensen er niet uit. Dat wil niet zeggen dat het geen strijders waren. Dat is geen falen.” Praten over zelfdoding en misbruik moet beter bespreekbaar worden, zegt ook moeder Jacqueline: “Niet alleen voor mij, maar ook voor de slachtoffers. Zodat ze beseffen dat ze erover mogen vertellen en weten dat ze niet alleen zijn. Dat het niet normaal is, dat ze er geen schuld aan hebben, dat het heel eenzaam kan zijn en pijn doet.” ‘Hoofd vol confetti’ verschijnt op 1 maart. De volledige opbrengst van de verkoop wordt gedoneerd aan het Centrum Seksueel Geweld. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via 113.nl. Ook bij Centrum Seksueel Geweld kun je terecht voor hulp. Ga dan naar centrumseksueelgeweld.nl of bel gratis 0800-0188.