Tandeloos Willem II thuis onderuit tegen AZ, 0-2

Willem II heeft de thuiswedstrijd tegen AZ zondagavond met 0-2 verloren. In een ijskoud Koning Willem II stadion hadden de Tilburgers de gehele wedstrijd weinig tot niets in te brengen tegen het veel beter voetballende AZ. De uitslag had nog hoger uit kunnen vallen als de Alkmaarders iets meer geluk hadden gehad: de gasten raakten vier keer paal of lat.

Voor aanvang van de wedstrijd was er een minuut stilte voor de oud-trainer van Willem II, Jimmy Calderwood, en voor Wim Crapts. Hij steunde de Tilburgse club als ondernemer en supporter. Het tweetal overleed circa twee weken geleden. AZ dicteerde in Tilburg nagenoeg de gehele wedstrijd. Vooral in de eerste helft was de ploeg van trainer Maarten Martens heer en meester. Kort na de aftrap schoot spits Troy Parrott op de paal, een minuut later deed Jayden Addai hetzelfde. Willem II wist er niks tegenin te brengen en kwam nauwelijks van de eigen helft. Een Alkmaarse treffer kon daarom niet uitblijven. Nadat de videoscheidsrechter een overtreding had gezien van Amar Ahmed Fatah op Addai, kreeg AZ een penalty. De Ier Troy Parrot benutte de strafschop en liet Thomas Didillon-Hödl kansloos.