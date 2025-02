Voetbalclub rouwt: geliefde barmedewerkster (21) komt om bij skiongeluk

Een 21-jarige vrouw uit Hilvarenbeek is zondag overleden na een val tijdens het skiën in het Franse skigebied Val Thorens. Het gaat om een barmedewerkster (21) van voetbalclub Hilvaria.

"Ze werkte iedere zondagmiddag met enthousiasme en een mooie glimlach achter de bar, waar ze een vertrouwd en gewaardeerd gezicht was voor vele leden van onze vereniging", laat de club weten in een bericht op de website. "Haar warme persoonlijkheid en gezelligheid zullen we enorm missen."