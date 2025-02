Vrouw twee keer vlak na elkaar opzettelijk aangereden door dezelfde man

Een vrouw in Den Bosch is eind vorige maand twee keer opzettelijk aangereden door dezelfde automobilist. De politie zoekt getuigen. De eerste aanrijding gebeurde op 21 januari vlak bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De vrouw had haar auto die dinsdagmiddag tussen twaalf en een uur even stilgezet in een parkeerhaven aan de Oude Vlijmenseweg. Zij zag vervolgens dat een man zijn auto, een felblauwe Nissan, achter haar parkeerde. Daarop reed de vrouw direct weer weg.

De man volgde haar vervolgens met zijn auto. Beide auto’s draaiden de Vlijmenseweg op. Vlakbij het ziekenhuis ramde de man haar auto. Vervolgens ging hij ervandoor richting Vught. Daarbij reed hij een stukje door de middenberm.

Escalatie

Een dag later gebeurde iets soortgelijks. Kort nadat de vrouw haar auto had geparkeerd bij haar huis in Den Bosch reed de man bij haar de straat in. Daar reed hij haar opzettelijk aan. Het slachtoffer raakte hierbij gewond.

De verdachte, een 49-jarige man uit IJmuiden, werd snel hierna aangehouden. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.

Getuigen

Voor dat onderzoek wil de politie nu meer weten over de eerste aanrijding. Ze is daarom op zoek naar getuigen. "De Vlijmenseweg is een drukke straat", benadrukt de politie. "We gaan ervan uit dat er rond het middaguur de nodige getuigen zijn geweest van die aanrijding. Wij roepen hen op zich te melden bij de politie."