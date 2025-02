De klok tikt voor PSV dat nog altijd zoekt naar versterkingen

Tik, tik, tik tik... PSV heeft haast terwijl de klok onverminderd snel doortikt. Voor dinsdagavond 23:59 uur wil de Eindhovense club nog minimaal twee spelers aantrekken. Het wensenlijstje is ook al bekend: er moeten nog een linksback en spits naar de Lichtstad komen. De druk staat er vol op, zeker nu sportief gezien de koppositie aan een zijden draadje hangt. Maar transfers op de laatste dagen van de transferperiode zijn vaak geen garantie voor succes.

Waar 2024 een onverminderd succesvol jaar was voor PSV, zijn de kaarten in 2025 voorlopig heel anders geschud. Sportief gezien komt de Eindhovense club in de Eredivisie niet op gang en de beste spelers vallen geblesseerd uit. Het gevolg is dat PSV zich nog wil gaan mengen op de transfermarkt. Maar daarbij is haast geboden. Haast die in het verleden niet altijd goed uitpakte als het ging om last-minute transfers. Miskopen op Deadline Day

Neem bijvoorbeeld Armel Bella-Kotchap. De hele zomer van 2023 was het duidelijk dat PSV nog een centrale verdediger moest halen. Een paar uur voor de transferdeadline werd de Duitser gehuurd van Southampton, maar een succes werd het nooit. Bella-Kotchap speelde maar zes wedstrijden en werd na een jaar teruggestuurd naar Engeland.

Overigens werd op diezelfde dag ook Hirving Lozano gepresenteerd bij PSV. Hij is één van de weinige succesvolle transfers van de Eindhovense club in de laatste dagen van een transfermarkt. Want namen als Thorgan Hazard, Anwar El Ghazi en Carlos Vinícius zullen niet snel een prominente plaats krijgen in de geschiedenisboeken van PSV.

Ontlading bij Carlos Vinícius

Waarom een linksback?

Technisch directeur Earnest Stewart was niet verantwoordelijk voor alle bovenstaande namen, maar zal toch af moeten rekenen met het verleden. PSV heeft vooral een spits nodig nu Ricardo Pepi maanden lijkt uitgeschakeld met een knieblessure. Dat de Eindhovenaren na het vertrek van Matteo Dams ook een linksback zoeken, blijft toch enigszins opmerkelijk. Uitgerekend linksback Mauro Júnior was één van de weinige lichtpuntjes tijdens het puntenverlies tegen NEC van afgelopen zaterdag. Reken daarbij ook de terugkeer van Sergino Dest op termijn en de linksbackpositie lijkt prima ingevuld. "Maar ik kijk naar het nu", zei Peter Bosz daar vrijdag nog over. "We hebben alleen Mauro Júnior voor die plek en dus willen we ons daar nog versterken." Daarbij gaf de trainer ook aan dat Dest een mogelijkheid is voor de rechtsbackpositie. De plek waar Richard Ledezma en Rick Karsdorp nog geen onuitwisbare indruk achterlieten. Harde keuzes

Mocht het PSV lukken voor dinsdagavond twee spelers aan te trekken, wacht het volgende probleem. Voor de Champions League mag het namelijk maar drie nieuwe spelers inschrijven. Met Ivan Perisic en winteraanwinst Esmir Bajraktarevic zouden al twee plekken ingevuld kunnen worden. Mits PSV nog een spits en linksback haalt, moeten er harde keuzes gemaakt worden. Want vier is te veel. Eerst moeten de linksback en spits nog aangetrokken worden. Algemeen bekend is dat Anass Salah-Edine een belangrijke kandidaat is voor de vacature achterin. Zondagavond brachten transferjournalist Fabrizio Romano en ED-journalist Rik Elfrink het nieuws dat Loum Tchaouna voorin de problemen op moet gaan lossen. Het is dan voor PSV vooral te hopen dat de Fransman niet in de voetsporen treedt van Hazard, El Ghazi en Vinícius.