Last van schimmel in je huis? Dit zijn je rechten en plichten

Help! Je zet heus je ramen weleens open om te luchten, de verwarming staat aan, en tóch heb je van die vieze donkere plekken in je huis. Niet alleen in de badkamer, maar ook in de rest van je huis zit schimmel. En omdat die schimmelplekken niet goed zijn voor je gezondheid, kan je het beste zo snel mogelijk in actie komen. Met deze zes stappen los je schimmelproblemen in je huurhuis op.

Mirjam ten Thije Geschreven door

Stap 1: Oorzaak vaststellen Als je op een normale manier omgaat met je huis en je krijgt toch schimmel, ben je er meestal zelf niet verantwoordelijk voor. Als de schimmel wordt veroorzaakt door een lekkage, problemen in de constructie of een niet goed functionerend ventilatiesysteem, is je verhuurder of woningcorporatie aan zet. Die moet de problemen dan oplossen. Soms is onduidelijk waar de schimmel in je huis vandaan komt. Een onafhankelijk onderzoek kan dan duidelijkheid geven. Stap 2: Melding maken Het is belangrijk om schimmeloverlast zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder. Maak foto’s om bewijs te verzamelen van de schimmel- en vochtplekken. Hoe duidelijker je de (schimmel)klachten beschrijft, hoe beter.

Stap 3: Oplossen schimmel probleem door verhuurder (of: verhuurder moet schimmelprobleem oplossen) Nu je een melding hebt gemaakt is het aan de verhuurder om het probleem binnen een redelijke termijn op te lossen. Bij kleine problemen aan je woning is het redelijk om 2 tot 3 weken te moeten wachten op een oplossing. Maar grote gebreken zijn niet zo makkelijk opgelost. Als huurder mag je hierin eisen stellen aan de verhuurder, maar wees hierin wel redelijk. Stap 4: Zoek hulp Soms laat de verhuurder het afweten en worden niet alle problemen op tijd opgelost, terwijl je daar in de meeste gevallen wel recht op hebt. Zoek dan hulp van buitenaf. Dit kan bij de Woonbond, de huurdersvereniging of de Huurcommissie. Als dat allemaal niet helpt, kun je naar de rechter stappen. Stap 5: Naar de rechter Als niets lukt kan de rechter je misschien helpen. De rechter kan de verhuurder dwingen om de schimmelproblemen op te lossen. De rechter kan ook bepalen binnen welke termijn dat moet. Omdat je minder fijn kan wonen door schimmeloverlast kan de rechter ook een huurverlaging afdwingen, zodat je niet meer zo veel hoeft te betalen om in een schimmelhuis te wonen. Stap 6: Meldpunt Omroep Brabant Veel mensen hebben last van schimmel in huis. Daarom heeft Omroep Brabant een meldpunt in het leven geroepen waar ieder Brabants schimmelhuis gemeld kan worden. Dus meld je vooral als je last hebt van schimmeloverlast in je (huur)woning, je hebt vaak meer rechten dan je denkt. Klik hier om een melding van jouw schimmelhuis te maken.