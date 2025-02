PSV heeft gewenste linksback: Tyrell Malacia wordt gehuurd van United

PSV wil Tyrell Malacia huren van Manchester United, zo meldt de NOS. De linksback moet voor de rest van het seizoen de plek van de naar Saudi-Arabië vertrokken Matteo Dams invullen. De oud-Feyenoorder en negenvoudig international ondergaat snel een medische keuring in Eindhoven.

Of de koploper in de eredivisie ook nog een optie tot koop opneemt in de deal, is nog niet bekend, meldt de NOS .

Afgelopen week leek PSV nog naast Malacia te grijpen. De linksback zou naar het Portugese Benfica te vertrekken. Die transfer ging op het laatste moment toch niet door.

In de zomer van 2022 vertrok Malacia van Feyenoord naar United voor zo'n 15 miljoen euro. Bij de Rotterdamse club speelde hij 136 duels in het eerste elftal, waarin hij goed was voor vier goals en tien assists.

Blessureleed

Malacia kampte veelvuldig met blessureleed. Na anderhalf jaar revalideren van een knieblessure speelde Malacia de afgelopen maanden nog mondjesmaat. Vier keer in de Europa League en drie keer als invaller in de Premier League. In totaal kwam hij 47 wedstrijden voor de Manchester United.