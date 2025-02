Senna overleed door pure pech en werd het meisje achter de headline

'Senna (22) komt om het leven bij straatrace', prijkt er bovenaan de Google-resultaten voor wie op de naam Senna van den Hoogen zoekt. We zien een foto van een gehavende, witte Mercedes, die op de Volkswagen Caddy van de 22-jarige automobiliste uit Berghem is ingereden. De lieve, betrokken, stoere, jonge vrouw werd in één klap nieuws. Maar ze is zoveel kleurrijker dan alleen die headline.

"Ze hoefde die dag eigenlijk niet te werken", vertelt goede vriend Jacobus (24), die namens hun hechte vriendengroep het woord doet. "Ze wilde een bevriende collega helpen door een dienst over te nemen." Senna werkte als beveiliger bij een bewakingsdienst. "Ze was collegiaal en stond voor iedereen klaar. Je mocht nooit zelf koffie zetten, dat wilde zij per se voor jou doen. En ze nam standaard iets voor je mee van vakantie", omschrijft vriendin Laura haar. Midden in de nacht was Senna op weg naar een melding, toen ze groen licht kreeg bij een stoplicht in Oss. 'Het andere verkeerslicht, op de kruising met de Vorstengrafdonk, stond al bijna anderhalve minuut op rood', staat in het rechtbankverslag. Maar daar hadden twee jonge twintigers lak aan.

"Haar goedheid is haar einde geworden."

'Mark R. reed tussen de 141 en 163 kilometer per uur en Bram C. 115 tot 127', staat er. Met hoge snelheid vlamden de twee door rood, waarna de auto van Mark die van Senna schepte. Die éigenlijk niet op pad had gehoeven, maar dat uit betrokkenheid toch deed. "Haar goedheid is haar einde geworden", zegt Jacobus erover. Hij las het nieuws voor het eerst op het internet. "'Vrouw van 22 uit Berghem overleden'. Die moeten we wel kennen, dacht ik." Berghem is niet zo groot. "Je denkt eerst: iemand van mijn leeftijd, dat komt wel dichtbij. En daarna hoor je dat het om Senna gaat." Zijn vriendengroep bleef achter vol ongeloof. Voor sommigen voelde het als een misselijke grap. "Als iemand kan rijden, is zij het wel", zegt Jacobus. "Daarom was het fijn dat er met open kist afscheid kon worden genomen." Pas toen ze haar zagen in de kist, geloofden ze dat het echt was. "We zouden nog naar het terras gaan, Senna had nog allerlei plannen. Dat is dan in één klap weg."

Een herinneringsplekje bij de plek van het ongeluk (Foto: Privé)

Daarnaast was het verkeersdrama voor de hele wereld openbaar. Nog voor alle naasten het wisten, stonden foto's en video's van de toegetakelde auto's al op de voorpagina's. Senna was 'nieuws' geworden. Iets waar wildvreemden een reactie op geven op Facebook, een artikel dat bovenaan staat als je een naam zoekt. "Het lastige van online is dat je er steeds mee geconfronteerd wordt, maar het geeft ook steun. Iedere online reactie is steun", zegt Jacobus. Die steun merkten de nabestaanden vooral tijdens de rechtszaken die na het fatale ongeluk volgden. Met zestig man aan vrienden en familie kropen ze op de bezoekersbanken van de rechtbank in Den Bosch, om het strafproces van Mark R. en Bram C. te volgen. Daar hoorden ze heftige details over het overlijden van Senna. "Dan zit je met een brok in de keel en krijg je moeite met ademhalen. Maar je houdt de mooie herinneringen aan. Eigenlijk is het een hele mooie eigenschap, waaraan ze is overleden. Die loyaliteit." De uitspraak viel hen tegen. "En het deed me veel om te zien hoe weinig het hen deed", vertelt Jacobus. "Is dit een act? Wat heeft Senna gedacht? Heeft ze geleden? Het blijft continu vers, door die rechtszaken. Terwijl Senna zoiets zou hebben van: laat gaan, laat gaan."

"Senna was een verbinder."