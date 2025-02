Voor een klein bedrag vereeuwigd op het dak van dit kasteel

Het is een van de mooiste kastelen van onze provincie: Kasteel Heeswijk. Maar een deel van het dak van het duizend jaar oude kasteel is dringend aan vervanging toe. Om de kosten wat te drukken is een actie gestart: als je een nieuwe dakpan koopt, mag je die signeren en word je dus vereeuwigd in het kasteel.

Op het eerste oog is er niks mis met het middeleeuwse dak van Kasteel Heeswijk. Maar als je via het zoldertje het dak op klimt, kan je zien dat de leien aan vervanging toe zijn. "Je ziet hier duidelijk dat het dak aan het verweren is en dat wordt alleen maar erger," wijst kasteeldirecteur Luc Eekhout. "En na zo'n driehonderd jaar mag het ook wel een keer."

Het renoveren van een kasteeldak is natuurlijk een flinke kostenpost. "Ja, er moeten duizenden leien vervangen worden en die moeten uit het buitenland komen," legt Eekhout uit. "We hebben een budget van zo'n 400.000 euro." Hoewel het grootste deel wordt betaald door de provincie en het Rijk, draagt Kasteel Heeswijk zelf ook bij aan de kosten. Daarvoor is een ludieke actie bedacht. "Je kan voor vijftig euro een lei kopen voor op het nieuwe dak. Daar mag je dan met een zilveren stift je eigen naam op schrijven. En zo word je onderdeel van het kasteel."

De leien op het middeleeuwse dak zijn zichtbaar aan vervanging toe

Wie meedoet aan de actie mag het kasteel ook een jaar lang gratis bezoeken en krijgt bovendien een van de oude dakleien mee naar huis. De actie is bedacht omdat de renovatie duurder uitvalt dan verwacht. "De leien kwamen destijds uit Frankrijk. Maar die groeve is inmiddels leeg en helemaal ingestort. Dus we moesten naar Wales toe, Engeland dus, om daar de goede leien te vinden. En dat is een stuk duurder, zeker sinds Brexit." De kasteeldirecteur hoopt duizend dakleien te verkopen en dus 50.000 euro op te halen. Er hebben zich al honderd kopers gemeld. Hun namen komen wel aan de onderkant van de pannen te staan, dus ze zullen niet zichtbaar zijn. "Anders wordt het wel een heel bont dak," lacht Eekhout. "Maar de kopers zijn zo wel vereeuwigd. In ieder geval tot de volgende renovatie."