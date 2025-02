Lars kan dé man worden bij grootste strandrace ter wereld

Opspattend zand en een orkaan aan geluid. Met 15 kilometer aan piste, 400.000 toeschouwers en een massastart van 1300 motoren is de strandrace van Le Touquet in Frankrijk de grootste en mooiste ter wereld. Bij de vijftigste editie maakt Lars van Berkel uit Veghel zondag een goede kans op de overwinning: "Als je dit wint, ben je dé man."

Lars van Berkel (31) is als motorcrosser wel wat gewend. Maar het geluid van 1300 viertaktmotoren die tijdens de massastart op hetzelfde moment gas geven, is ook voor deze doorgewinterde coureur 'niet normaal'. "Dat is echt imponerend", vertelt hij. "De start is een spray van water en zand en een orkaan van geluid. Dit is dé strandrace van het jaar en een wedstrijd die je echt wil winnen. Zeg maar het Monaco zoals bij de Formule 1. Het is mooi om daar één van de toprijders te zijn."

Strandracer Lars van Berkel uit Veghel (foto: MX July).

Want Lars doet mee om de prijzen. Hij finishte al twee keer als derde in de beroemde Franse strandrace. Maar de motorcrosser uit Veghel wil meer en richt zondag alle pijlen op de overwinning. "Het gaat om snelheid, tactiek en uithoudingsvermogen", legt hij uit. "En dat heb ik alle drie. Ik ga voor het allerhoogste podium, want ik train om te winnen. Het moet ook wel meezitten natuurlijk, want winnen is niet makkelijk. Maar wel heel vet."

"Het kriebelt enorm, niet van de stress maar van de opwinding.

Na de massastart duurt de strandrace drie uur met slechts een enkele, korte pitstop om te drinken en benzine te tanken. Van Berkel weet nu al dat hij zondag diep moet gaan en dat het pijn gaat doen. "Het is fysiek echt heel zwaar", zegt hij. "Vroeger bouwde je zo'n race op, maar tegenwoordig is iedereen zo gespecialiseerd dat het meteen volle bak is. Dan is het overleven. De eerste keer dat ik het podium haalde, viel ik na de finish gewoon om. Ik zag helemaal grijs. Het vraagt heel veel van je lichaam." "Het is voor mij echt een droom om Le Touquet te winnen", besluit de motorcrosser uit Veghel. "Als je dit wint, sta je op de kaart en ben je dé man. Hier sta ik elke dag voor op. Het kriebelt enorm in mijn buik. Niet van de stress, maar van de opwinding."