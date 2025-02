Snelle spierbundel Daan wil geschiedenis schrijven met Oranje

Met twee oudere broers die aan rugby deden was het niet verrassend dat Daan van der Avoird op 4-jarige leeftijd ook voor deze sport koos. Nu 22 jaar later wil de Oisterwijker geschiedenis schrijven met het Nederlands team. Oranje hoopt zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor een WK, al is er nog een lange weg te gaan. “Plaatsing voor het WK zal de sport in Nederland een enorme boost geven", denkt Daan.

Aan het WK rugby in 2027 mogen 24 landen meedoen, vier meer dan voorheen. Twee extra plekken zijn voor Europa en voor een ticket moet Oranje bij de eerste vier eindigen in de Rugby Europe Championship 2025. Die kans is niet zo heel groot aangezien zondag de eerste EK-wedstrijd tegen Spanje met 53-24 werd verloren. Daan: “We hadden nog nooit van Spanje gewonnen, maar ik had verwacht dat we dichter bij elkaar zouden zitten. In voorgaande wedstrijden viel de score niet zo ruim uit.”

Zaterdag wacht nu de cruciale wedstrijd tegen Georgië. “Spanje is de nummer achttien van de wereld, Georgië staat twaalfde. Het is een groot rugbyland met allemaal profs", weet Daan. "Het wordt lastig om bij de eerste vier te komen of we moeten op wonderlijke wijze winnen van Georgië."

De derde EK-wedstrijd is tegen Zwitserland en daarin moet Oranje proberen vijfde op het EK te worden. Iets wat de laatste twee jaar telkens lukte. "Als we daarin slagen, mogen we in het najaar tijdens een kwalificatietoernooi met landen uit andere continenten nog een poging wagen voor een WK-ticket”, legt Daan uit.