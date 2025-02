Man op scootmobiel gewond na aanrijding op het fietspad

Een man op een scootmobiel is dinsdagochtend op het fietspad aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Nieuwveld in Helmond. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer reed op het fietspad en had voorrang op de auto. Agenten hebben enkele getuigen gehoord die het ongeval zagen gebeuren. De scootmobiel is meegenomen door een bekende van het slachtoffer.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.