Peter Bosz zwijgt over transfers: 'Maar een topclub heeft twee spitsen'

Een linksback lijkt PSV eindelijk binnen te hebben, grote vraag is nu of er nog een spits naar Eindhoven komt vandaag. Tot dinsdagavond 23:59 uur heeft PSV de tijd om een eventuele vervanger voor Ricardo Pepi te halen, maar of dat gebeurt is inmiddels nog maar de vraag. Hoewel PSV-trainer Bosz dinsdag geen uitspraken over transfers wilde doen, waren een paar woorden op de persconferentie genoeg.

"Een topclub heeft twee spitsen nodig", liet Bosz doorschemeren nadat hij vijftien minuten lang niks over de transfers van de club wilde vertellen. De trainer was kort over de aanstaande komst van Malacia: "Ik heb met hem gesproken, dan is hij logischerwijs een optie." Maar meer kwam er niet uit de mond van de PSV-trainer, die simpel verwees naar technisch directeur Earnest Stewart die na de deadline van dinsdagavond nog een toelichting zou geven.

"Je moet kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden."

Maar door te zeggen dat een topclub twee spitsen nodig heeft, liet hij toch merken dat hij hoopt dat de Eindhovense club later deze dinsdag nog een aanvaller presenteert. De kans dat dat gaat gebeuren wordt echter met de minuut kleiner.

PSV heeft in principe alleen nog Luuk de Jong als optie in de spits. Maar met alleen al in de komende zeven dagen drie wedstrijden in drie verschillende competities te spelen, kun je je afvragen of één goede spits genoeg is. "Gelukkig zie ik ook nog andere opties voor die plek", nuanceerde Bosz zijn eerdere uitspraak. "Er gebeuren wel eens dingen waar je als club, trainer of speler niks aan kan doen. Dan moet je kijken naar de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Zo sta ik ook in het leven."

Richard Ledezma ligt geblesseerd op de grond (foto: OrangePictures).