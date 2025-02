Veewagen met varkens vliegt in brand

Een veewagen met varkens is dinsdagmiddag in brand gevlogen op de Wolfsputterbaan in Helmond. De varkens zijn inmiddels overgezet op een andere veewagen.

Het lijkt er volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant op dat 'veel, zo niet alle varkens de brand overleefd hebben'. Wel zijn enkele dieren lichtgewond geraakt bij de brand. Achterwiel

De brand begon bij een achterwiel van de oplegger, maar de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De bestuurder van de veewagen is behandeld in een toegesnelde ambulance en raakte niet gewond. De Wolfsputterbaan is rond half drie nog in beide richtingen dicht.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.