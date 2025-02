Game helpt tegen oorsuizen: 'Ik vergeet soms dat ik tinnitus heb'

Robbert (60) Lemmens uit Riethoven speelt elke dag tien minuten een game om minder last te hebben van de enorme piep in zijn oren. Een uitkomst, want al twintig jaar heeft hij last van oorsuizen, oftewel tinnitus. “Ik vergeet soms dat ik tinnitus heb, dat is voor mij het grootste succes”, zegt Robbert. De game Freequency komt uit Brabant en won vorige maand de voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs. Tot en met zondag is het de Week van het Oorsuizen.

Naar schatting twee miljoen mensen in Nederland hebben last van oorsuizen. Ze horen een geluid dat er niet is. Dat kan heel verschillend zijn, zoals een piep-, ruis- of fluittoon. Sophie Asveld van gameontwikkelaar Hulan in Waalre legt uit hoe de game werkt. “Eerst moet je jouw tinnitustoon instellen in de toonmaker.” Die toon moet zoveel mogelijk op de tinnitustoon lijken die iemand hoort. “Je kunt kiezen hoe hoog de frequentie is. En welke soort toon je hebt, zoals een piep of een zaagtand. Als je de toon hebt gevonden, klik je op creëer.” De speler zet een hoofdtelefoon op en hoort daar zijn eigen gecreëerde tinnitustoon terug. Met de camera van het mobieltje moet in de ruimte gezocht worden naar waar het geluid vandaan komt. Als dat lukt, komt er een kooitje met een vogeltje in beeld. Als je op het kooitje tikt, vliegt het vogeltje weg en de tinnitustoon verdwijnt op de koptelefoon. “Je zegt daarmee tegen jouw hersenen dat jij de controle hebt over waar de toon naartoe gaat. Dat je dus ook kunt zorgen dat-ie weggaat. Je gaat dus via je telefoon zoeken en jouw tinnitustoon letterlijk wegspelen.” De hersenen worden volgens haar wel voor de gek gehouden. “Je vertelt je hersenen dat jij niet het slachtoffer bent hierin. Dat je de controle erover terug hebt." Volgens haar ben je je hersenen wel voor de gek aan het houden. “Je zegt tegen je hersens dat je controle hebt over het geluid en dat je het weg kunt filteren.”

De vogel stelt het oorsuizen voor.

De spelers moeten het tien minuten per dag spelen en dat minstens honderd dagen lang. "Dertig procent van de spelers ervaart na vier weken een aanzienlijke vermindering in de tinnitusklachten. Ze geven aan er in het dagelijks leven geen last meer van te hebben."

Robbert uit Liessel heeft het al vele uren gespeeld en zo al 5.989 vogels vrijgelaten. Het helpt hem. “Als ik dit spel vaak gedaan heb, is er meer rust en dan valt de toon minder op. De hersenen hebben niet meer het idee dat ze een alarmsignaal krijgen.” Of de game zijn brein voor de gek houdt, betwijfelt hij. "Volgens mij houdt mijn brein mij altijd voor de gek. En hiermee word je er eigenlijk op gewezen dat je jezelf al voor de gek aan het houden bent. Ik denk dat het meer andersom is." Er zijn tijden dat hij het spel niet eens meer hoeft te spelen. “Ik probeer per keer honderd vogeltjes vrij te laten. Als ik dat een bepaalde periode heb gedaan, kan ik het laten verwateren. Dan is het minder erg en dan is het minder nodig. Ik ga weer spelen als de toon na een tijdje weer begint te vervelen.”

Sophie Asveld en manueel therapeut Teun Loverbos (foto: Rogier van Son).

Het idee voor de app ontstond bij manueel therapeut Teun Loverbos uit Liessel. Hij behandelde veel mensen in zijn praktijk die met tinnitusklachten kwamen. Hij raakte gefrustreerd. "Patiënten moesten maanden wachten als ik ze na een behandeling doorverwees. Ik wilde weten wat er vanuit de wetenschap bekend was en of iemand daarmee in zijn eigen huiskamer kon gaan spelen. Daar is de app uit voortgekomen.”

"Tinnitus wordt ‘fantoomgeluid’ genoemd."

“Tinnitus is een geluid dat gecreëerd wordt in het brein. Er hoeft dus niets mis te zijn met je oren. Dat kan wel een trigger zijn tot het creëren van het geluid, maar dat kan ook een heel stressvolle situatie zijn. Tinnitus is iets wat het brein heeft bedacht om te gaan aanmaken. Je zou het een ‘breingeluid’ kunnen noemen. Het kan ook tijdelijk zijn, in een stressvolle periode.”

Het vogeltje vliegt weg uit het kooitje (foto: Rogier van Son).

Volgens de therapeut is het oorsuizen bij iedereen uniek. "Bij iedereen klinkt het anders. Van een hoog geluid tot een bromtoon. Het kan bijvoorbeeld lijken op de wind of een storingsbeeld van de televisie.” Hij vergelijkt het met fantoompijn bij bijvoorbeeld een afgezette arm. “Dan wordt er toch pijn gevoeld. Tinnitus wordt ‘fantoomgeluid’ genoemd. Het gehoor heeft minder impulsen en gaat daarmee aan de haal. Het creëert zelf een geluid dat er feitelijk niet is: tinnitus.” De app is inmiddels achthonderd keer gedownload. Het spel is nu alleen in het Nederlands, maar de makers hopen uiteindelijk het spel wereldwijd op de markt te brengen. De game Freequency won vorige maand de Brainport Voorronde Nationale Zorginnovatieprijs 2025 die onder meer door het Máxima MC werd georganiseerd. Dankzij de Nationale Zorginnovatieprijs krijgen innovatieve ondernemingen de kans om hun bereik te vergroten. De uitreiking vindt plaats op 9 april. De app is alleen te downloaden voor apparaten van Apple. Het spel werkt nog niet op een Androidapparaat.