Minder afval opgehaald tijdens carnaval in Oeteldonk door personeelstekort

Met carnaval veranderen straten in een bende: lege shotflesjes, frietbakjes, serpentines en platgetrapte bekers. Normaal huren Bossche horecaondernemers containers bij de gemeentelijke afvalstoffendienst om de troep op te ruimen, maar dat kan dit jaar niet. Er is te weinig personeel. Eén maand voor carnaval moeten ondernemers plotseling op zoek naar een alternatief.

"Wij huren altijd twee grote containers voor ons eigen afval, zoals lege dozen en sausbakken. Daarnaast gebruiken we kleinere containers voor het afval van klanten. Die worden normaal gesproken met carnaval ‘s nachts opgehaald," zegt Nicole Vermolen. Haar familie staat al ruim 50 jaar met een frietkraam op de Parade tijdens grote evenementen zoals carnaval. Ook eigenaresse Viviane Hoevenaars van café De Unie maakt elk jaar gebruik van de containers van de afvalstoffendienst. “Ik dacht laat ik dit jaar op tijd mijn containers aanvragen, want als je te laat bent, hebben ze vaak niks meer op voorraad", vertelt ze. "Maar toen kreeg ik een mailtje waarin stond dat de afvalstoffendienst vanwege personele onderbezetting geen containers zou verhuren en legen tijdens carnaval.” Nicole ontving bij haar aanvraag hetzelfde mailtje. "Ik dacht dat het mailtje was bedoeld voor ondernemers die nieuw zijn en dat ze het mailtje verkeerd hebben gestuurd. Maar dat is helaas dus niet zo”, zegt ze. “Wat het nog vervelender maakt, is dat veel van mijn collega’s nog van niks weten. Omdat ze nog geen aanvraag hebben ingediend.”

“De gemeente zegt eigenlijk: zoekt u het zelf maar uit.”

Commissielid Maarten Kagie van Leefbaar 's-Hertogenbosch hoorde via de ondernemers dat de afvalstoffendienst dit jaar geen containers verhuurt vanwege personeelstekort. “Ondernemers rekenen al jaren op de service van de gemeentelijke afvalstoffendienst. Ook tijdens carnaval. Ik vind dat de gemeente niet van de een op de andere dag kan zeggen: dat doen we niet meer", zegt Kagie. "De gemeente biedt niet eens een goed alternatief waar je als ondernemer op kan rekenen, maar eigenlijk zegt: zoekt u het zelf maar uit." Een van de alternatieven die in de mail wordt geopperd, is het afval weggooien in ondergrondse containers met een pasje. "Op de Elfde van de Elfde kregen we ook al geen extra afvalcontainers vanwege de personeelstekorten. Toen konden we onbeperkt gebruik maken van die ondergrondse containers", vertelt café-eigenaresse Viviane. "Maar toen was het één dag carnaval, nu meerdere. Die ondergrondse containers zitten snel vol, en ik kan niet riskeren dat er geen ruimte meer is. Ik ben verplicht het afval van mijn kroeg op te ruimen.”

De afvalbakken die de gemeente voor carnavalsvierders neerzet (foto: Omroep Brabant)

De gemeente heeft laten weten dat de ondernemers weer onbeperkt gebruik mogen maken van de ondergrondse containers. Voor frietkraamhoudster Nicole zijn de ondergrondse containers sowieso geen optie. "Standplaatshouders hebben vaak niet eens zo'n pasje. En al zou ik die wel krijgen, dan past niet al ons afval daarin. Lege emmers saus zijn bijvoorbeeld te groot." Een andere mogelijkheid is het inhuren van commerciële bedrijven die perscontainers plaatsen, waarin afval wordt samengeperst om ruimte te besparen. Maar ook dat is niet ideaal. "Ik moet eerst checken bij de gemeente of ik zo'n container überhaupt mag plaatsen," zegt Nicole. "Daarnaast moet ik zelf regelen dat de container wordt geleegd. Normaal deed de gemeente dat. Bovendien kost dat meer geld.”

