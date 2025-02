Voetbalclub wil actie na heftige blessure: 'Onveilig om hier te voetballen'

De voetbalwedstrijd tussen amateurclubs Nooit Gedacht uit Geffen en Achilles Reek kende zondag een vroeg einde. Aanvoerder Mathijs van der Steen van de bezoekers liep een ernstige handblessure op na een valpartij tegen een beschadigde reling. "Het zag er afschuwelijk uit, dit gun je niemand", aldus de Geffense doelman en bestuurslid Luuk Bijveld. De Reekenaar is maandag geopereerd en hoopt volledig te herstellen. Zijn club laat het er niet bij zitten.

Nooit Gedacht leek op weg naar een eenvoudige overwinning toen het na een 2-0 stand opeens niet meer over voetbal ging. De aanvoerder van Achilles Reek ging een duel aan met doelman Luuk Bijveld en schreeuwde het na een valpartij uit van de pijn. "We raakten in botsing", aldus Bijveld. "De tegenstander gleed meters door waarna ik ineens veel bloed zag. Dit had ik nog nooit meegemaakt." Van der Steen, die zelf nog niet met de pers wil praten, liep een gapende open wond op. Een pees in zijn hand is doorgesneden. "We hadden te maken met stormschade, waarbij een deel van de reling beschadigd raakte", legt Bijveld uit. "We hebben het met onze vrijwilligers weggehaald en scherpe dingen weggehaald. Het was in onze ogen veilig om te spelen, maar helaas was er nog een uitsteeksel waar de speler tegenaan is gegleden."

"We willen dat dit nooit meer gebeurt."

Na het incident is er door Nooit Gedacht een extern bedrijf ingeschakeld om nog deze week de reling te vernieuwen. "We proberen altijd voor een veilige omgeving te zorgen. Je doet zo goed mogelijk je best, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. We willen dat dit nooit meer gebeurt en daarom zijn we nu gelijk in actie gekomen."

"Dit was geen pure pech."

Volgens Loek Willems, bestuurslid van Achilles Reek, gaat het niet om een voetbalincident. “Het is verwijtbaar gedrag, dit had niet mogen gebeuren. Deze wedstrijd had nooit gespeeld mogen worden onder deze omstandigheden. De verantwoordelijken zijn ongetwijfeld schuldbewust, maar dit was geen pure pech. Het was onveilig om hier te voetballen.” Volgens Willems wacht de speler een maandenlange revalidatie. “Mathijs is door het oog van de naald gekropen. Een paar centimeter verder en hij had een slagaderlijke verwonding opgelopen. Je moet er toch niet aan denken dat hij met zijn hoofd op die pin was gevallen.” De club uit Reek heeft dinsdagmiddag een bezwaarschrift ingediend bij de KNVB. “Daarin beschrijven we alle feiten die hebben plaatsgevonden. Het is aan de voetbalbond om te bepalen wie er eindverantwoordelijk is. Verder hebben we aangegeven het restant op donderdag 13 februari niet uit te spelen. De KNVB heeft dit heel kil direct dezelfde zondag nog ingepland, maar wij gaan geen wedstrijd uitvoetballen die nooit gestart had mogen worden.”

"De KNVB moet een daad stellen."

Willems vindt het vooral belangrijk dat dergelijke ongelukken in de toekomst voorkomen worden. “Dit is niet zozeer een aanval richting Nooit Gedacht, maar een boodschap in het algemeen. Iedere club is verantwoordelijk voor de veiligheid van voetballers op het sportpark. De KNVB moet na dit incident een daad stellen.”

Het hoofdveld van Nooit Gedacht, niet het veld waar het incident plaatsvond (foto: Leon Voskamp).