Auto crasht tegen boom na achtervolging door de politie, bestuurder gewond

Na een achtervolging door de politie is dinsdagmiddag een auto gecrasht. Dit gebeurde aan de Steenbergseweg in Dinteloord. De Landelijke Eenheid van de politie achtervolgde de man tot in Dinteloord. Daar reed de bestuurder tegen een boom. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is door de politie afgezet om onderzoek te doen.