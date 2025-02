Gloednieuwe auto ramt stadsbus, inzittenden raken bekneld

Een auto die nog geen maand oud was, is dinsdagnacht in botsing gekomen met een stadsbus aan de Torenallee in Eindhoven. De man en vrouw die in de auto zaten, zijn door de brandweer bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan de auto en de bus is enorm.

De bus reed tussen twee gebouwen door over de busbaan Strijp-S af toen de auto die op de Torenallee reed over wilde steken. De auto moest voorrang verlenen, maar zag de bus vermoedelijk te laat. De bus ramde vol in op de gloednieuwe auto. De auto slingerde hierdoor rond de voorkant van de bus en werd een paar meter meegesleept. Onderweg ramde de auto ook nog verschillende lantaarnpalen. De brandweer kwam met meerdere auto's, waaronder een speciaal voertuig voor het bevrijden van inzittenden.

Er waren twee ambulances. De bestuurder kon vrij snel uit de auto worden gehaald. Hij is met verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw die op de bijrijdersstoel zat, raakte bekneld in de auto. Vrouw bekneld

De zijkant van de auto zat zo erg in elkaar dat de brandweer twee zijportieren en een middelstijl moest doorknippen om de vrouw te bevrijden. Ze is op een brandcard gelegd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan de auto en de bus is enorm. Een van de luchtleidingen van de bus raakte lek, waardoor er een sterk sissend geluid te horen was. In de bus zaten op het moment van de crash tien passagiers. Zij kwamen met de schrik vrij. Stoplichten buiten werking

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de crash. Op de kruising staan stoplichten, maar deze worden op het moment vervangen waardoor ze buiten werking waren. Of dit de reden was dat de auto geen voorrang verleende, durft de politie niet te zeggen. Op de kruising staan voorrangsborden en er gaat een bel af als er een bus aankomt.

De vrouw is door de politie bevrijd uit de auto (foto: SQ Vision).

De schade aan de auto en de stadsbus is enorm (foto: SQ Vision).