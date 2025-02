Eigenaar beveiligingsbedrijf opgepakt voor witwassen en drugshandel

Twee Eindhovenaren en een Helmonder zijn woensdagochtend opgepakt in een groot onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in drugs. Door het hele land zijn meerdere invallen geweest, ook in Brabant. De Eindhovense hoofdverdachte van 39 is eigenaar van Venrayse beveiligingsbedrijf Secutor Security, waar woensdag een grote inval is geweest.

De politie heeft woensdag 29 huizen en bedrijfspanden doorzocht in Brabant, Gelderland en Limburg. Daarbij zijn op meerdere plekken harddrugs gevonden. Ook is op meerdere plaatsen veel contant geld ontdekt, net als 'een aantal ogenschijnlijk zeer kostbare horloges'. De politie heeft beslag gelegd op meerdere voertuigen, waaronder een Porsche. In Brabant waren de invallen in de gemeenten Eindhoven, Helmond, Someren (in Lierop) en Halderberge. In Eindhoven is onder meer een inval bij restaurant Zizo op de Kruisstraat. De politie heeft het slot in de voordeur vervangen met een nieuw slot. Ook in een woontoren in Eindhoven is een inval geweest.

Foto: SQ Vision.

Onderzoek

De invallen volgen op een onderzoek dat begon in het najaar van 2023. Bij de politie kwam toen informatie binnen over vermoedelijke criminele geldstromen bij beveiligingsbedrijf Secutor Security in het Limburgse Venray. Dat geld werd verdiend met drugshandel. Hier leggen we uit waarom witwassen zo belangrijk is voor criminelen:

Salaris van personeel zou deels contant worden uitbetaald en facturen zouden worden opgevoerd in de administratie zonder dat daar een geleverde dienst tegenover stond. Door het vermeende criminele geld zou het bedrijf zijn diensten goedkoper kunnen aanbieden dan concurrerende bedrijven. Rol Eindhovenaren

De politie is woensdagochtend nog druk bezig met het onderzoek bij het beveiligingsbedrijf. Agenten lopen door het pand en ook de FIOD is aanwezig. Er wordt daarnaast gezocht met een speurhond. Een van de twee opgepakte mannen uit Eindhoven is eigenaar van dat bedrijf. De andere Eindhovenaar is 41 en net zo oud als de man uit Helmond. Verder zijn ook een man van 43 uit de gemeente Horst aan de Maas, een vrouw van 53 uit Venray opgepakt en een man van 65 uit Arnhem. Ook twee Limburgers van 43 en 53 jaar zijn opgepakt. I Alle verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De inval in Lierop (foto: SQ Vision).