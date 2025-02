Grote politieactie in onderzoek naar witwassen: twee Eindhovenaren opgepakt

Twee Eindhovenaren zijn woensdagochtend opgepakt in een groot onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in drugs. Door het hele land vinden meerdere invallen plaats op dit moment, ook in Brabant. Het gaat om twee mannen van 41 en 39 jaar oud.

Ook twee Limburgse mannen (beide 43) werden opgepakt. Er worden 29 huizen en panden in Brabant, Gelderland en Limburg doorzocht door de politie op dit moment. In Brabant vinden de invallen plaats in de gemeenten Eindhoven, Helmond en Someren. Onderzoek

Er wordt onder meer gezocht naar contant geld, luxegoederen, administratie en gegevensdragers. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie.

Het onderzoek begon in het najaar van 2023 toen bij de politie informatie binnenkwam over vermoedelijke criminele geldstromen bij een bedrijf in het Limburgse Venray, geld dat werd verdiend met drugshandel. Hier leggen we uit waarom witwassen zo belangrijk is voor criminelen:

