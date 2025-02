Dakdekkersoorlog inspiratie voor carnavalsnummer: 'Alle dagen dekken'

Tijn Jans en Mike Bouman van carnavalsgroep Tegedraods uit Herpen lieten zich voor hun nieuwe nummer inspireren door de dakdekkersoorlog. Samen schreven zij de carnavalskraker 'Alle dagen dekken' naar aanleiding van de reeks explosies bij dakdekkersbedrijven. De criminele kant willen ze niet op. "Dekken kan ook leuk zijn."

"Ze verklaren me voor gek dat ik alle dagen dek", zingen de jongens van Tegedraods in hun nieuwe carnavalsnummer dat woensdag verschijnt. De inspiratiebron voor het nieuwe nummer zijn de vele aanslagen die sinds vorige zomer bij dakdekkersbedrijven in Den Bosch plaatsvinden. "We willen niet te erg het criminele circuit opzoeken", stelt Tijn de meezingers gerust. "We hebben de dakdekkersoorlog dus niet letterlijk in het nummer verwerkt."

"Het beroep is niet alleen maar negatief."

Toch vond de groep het belangrijk om de actualiteit niet te negeren. "Dakdekkers zijn zoveel in het nieuws geweest, maar het beroep is niet alleen maar negatief." Tijn en Mike besloten het werk daarom op een creatieve manier in het zonnetje te zetten. "Dekken kan ook iets positiefs zijn", lacht Tijn.

De mannen van Tegedraods gingen voor de clip het dak op (foto: Tegedraods).

Ondanks dat de jongens in de videoclip op het dak staan, zijn ze zelf geen dakdekker. "Ik studeer geschiedenis", vertelt Tijn. "Mike werkt in de aircokoeltechniek. Iets heel anders dus, maar we vinden carnaval gewoon het mooiste wat er is." Het nummer komt woensdagochtend om 11.11 uur uit, maar vrienden en familie hebben het nummer al gehoord en zijn enthousiast. "De eerste reacties in onze omgeving zijn goed." Tegedraods hoopt met hun nummer heel de provincie te veroveren tijdens carnaval. "We gaan het nummer insturen voor Kies je Kraker. Winnen zou natuurlijk het allermooiste zijn. Het is de Champions League voor carnavalsmuziek."

