Grote operatie: eerste wiek van windmolenpark verplaatst over de snelwegen

Een gigantische wiek van bijna 65 meter lang is dinsdag vervoerd van Moerdijk naar Dinteloord. Het gaat om de eerste wiek voor het Windpark Karolinapolder bij Dinteloord. Een grote operatie, want het onderdeel moest vanwege z'n omvang met een enorme omweg over de A17, A58, A4 en A59 worden gereden.

In totaal worden deze maand vier nieuwe windmolens geleverd aan Windpark Karolinapolder. Het gaat om windmolens van tussen de 180 en 234 meter hoog. Dinsdagavond was het tijd voor de eerste grote operatie. Rond acht uur werd een wiek van 64,8 meter lang, 4,20 meter breed en 3,18 meter hoog vervoerd. De wiek werd aan de voor- en achterkant vastgemaakt aan een vrachtwagen en daaromheen reden meerdere voertuigen met de waarschuwingslichten aan. Het leverde bijzondere beelden op.

De route van bijna zeventig kilometer lang ging vanaf Moerdijk over de A17, A58 en A4 naar Dinteloord. Bij de A59 namen de voertuigen met de wiek afslag 23 naar de Karolinapolder. Om de vier windmolens volledig bij het park te krijgen, zijn in totaal 44 van dit soort bijzondere transporten nodig. Per windmolen moeten deze grote onderdelen worden vervoerd:

3 wieken

1 gondel (daarin komen de as, versnellingsbak en generator)

1 turbine

1 hub (daar worden de wieken aan vastgemaakt)

5 mastdelen

Via deze route werd de grote wiek vervoerd (beeld: RWE).

De windmolens worden uiteindelijk met een installatiekraan in elkaar gezet. Ook die kraan is enorm en zal eind februari in meerdere delen worden vervoerd. Ook hiervoor zijn tientallen ritjes nodig. Maar de onderdelen passen in 'gewone' vrachtwagens, dus overig verkeer zal hier niks van merken. De installatie

Wanneer de windmolens precies klaar zijn, is nog niet duidelijk. De werkzaamheden met hijskraan zijn sterk afhankelijk van de wind. Begin maart wordt in ieder geval het eerste mastdeel geplaatst. Daarna worden de overige vier mastdelen erop gestapeld. Daarna is het de beurt aan de gondel en de turbine. Als laatste worden de hub en de wieken eraan vastgemaakt.

Beeld: Tom van der Put/SQ Vision.