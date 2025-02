Bestuurder vrachtwagen overleden na botsing tegen boom, N65 nog uren dicht

De bestuurder van de vrachtwagen die woensdagochtend tegen een boom botste bij Haaren is overleden. Dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde op de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. De ravage op de weg is groot en de weg is nog uren dicht in beide richtingen.

De vrachtwagen reed de boom uit de grond. De brandweer is bezig om met het opruimen van de boom en het inschatten van de schade. De zwaar beschadigde vrachtwagen zal later door een berger worden afgevoerd.

Het is nog onduidelijk waarom de vrachtwagen tegen de boom is gebotst. De politie heeft de weg in beide rijrichtingen afgezet. De vrachtwagen reed op vloeibaar gas. Die gastank liep na de botsing leeg. Daarom ontruimde de brandweer kort alles in een straal van vijftig meter rond de plek van het ongeval. Ook hulpverleners werden weggehaald in de buurt van de vrachtwagen. Omrijden

De ANWB raadt het verkeer tussen Den Bosch en Tilburg aan om om te rijden via Eindhoven. Dat kan via de A58 en de A2.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.