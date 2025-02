Seksuoloog Eveline Stallaart gaat na ophef niet uit de kleren in de Playboy

Seksuoloog Eveline Stallaart uit Heeze is toch niet naakt op de foto gegaan voor de Playboy, omdat ze daar veel kritiek op had gekregen. Dat vertelt de tv-seksuoloog, bekend van de programma's RTL Boulevard en Married at First Sight, in de nieuwe Playboy waar ze nu met lingerie instaat.

"Vervolgens werd ik aangesproken door verschillende bedrijven waarmee ik samenwerk, zo van: wat is je bedoeling, dit vinden we niet relaxed. Dat was voor mij de reden om de sensuele foto's terug te fluiten."

Veel kritiek

Ze was teleurgesteld in de kritiek van RTL Boulevard-collega Miljuschka Witzenhausen. "Zij zet zichzelf neer als iemand die bodypositivity promoot: laat jezelf zien, vrouwen mogen mooie vormen hebben", vertelt de seksuoloog uit Heeze.

"Het viel me tegen dat ze er zo hard inging. Ze vroeg zich in de uitzending hardop af of Playboy nog wel van deze tijd is. Haar conclusie: nee, want als je naakt gaat, dan doe je dat toch lekker op OnlyFans. Toen dacht ik: wat is dit, OnlyFans is een heel ander verhaal."

Eveline vindt dat de Playboy vrouwelijk naakt op een stijlvolle manier toont. "Playboy is een mooi medium en ik vind het over het algemeen heel stijlvol. Als ik naakt was gegaan, dan had ik dat op een glamorous manier gedaan. Ik vond het jammer dat Miljuschka zich zo uitliet, zeker als je ook nog collega's bent. Als medevrouw had ik dat nooit zo gedaan."

'Laten zien wat je hebt'

De seksuoloog wilde met de fotoshoot een signaal afgeven. "We leven in een tijd waar alles onder een vergrootglas ligt. Vrouwen kleden zich preutser dan ze zouden willen, mannen vragen zich af of ze nog wel een complimentje mogen maken als een vrouw een mooie jurk aan heeft. Als seksuoloog wil ik uitstralen: je mag als vrouw laten zien wat je in huis hebt. Zolang het stijlvol gebeurt, kan er heel veel."

Datzelfde geldt volgens Eveline ook voor praten over seks: "Ik doe dat dagelijks, maar ik hou het wel netjes. Als je het op die manier aanpakt, dan komt er heel veel informatie naar boven en kun je taboes makkelijker doorbreken. We vinden onszelf in Nederland heel ruimdenkend, maar stiekem zijn we met z'n allen best preuts."

Na alle kritiek ging Eveline niet naakt op de foto, maar in lingerie: