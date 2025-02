Nieuwe Nederlandse wielerronde eert Van Gogh met tijdrit in Etten-Leur

Wielerliefhebbers kunnen alvast donderdag 16 oktober 2025 in hun agenda omcirkelen. Dan rijden namelijk veel profs een tijdrit door de straten van Etten-Leur. De plaats is vanwege de link met Vincent van Gogh uitgekozen door de organisatie van de nieuwe internationale wielerronde Tour of Holland.

De Tour of Holland kun je zien als de vernieuwde versie van de Ronde van Nederland, die in 2004 voor het laatst werd gereden. De wielerronde kreeg in de daaropvolgende jaren diverse keren een andere naam en veel van de kilometers werden in België gefietst. Woensdag werd de route van de Tour of Holland gepresenteerd door initiatiefnemer TIG Sports& Events. De wielerronde bestaat uit een proloog en vijf etappes, allemaal in Nederland.

De proloog op dinsdag 14 oktober is in Den Haag. De eerste etappe een dag later wordt gereden in de omgeving van Dordrecht. Donderdag, op de 16e oktober, reizen alle ploegen af naar Etten-Leur. In een individuele tijdrit daar staat Vincent van Gogh centraal. Alle renners fietsen langs verschillende locaties van de voormalige woonplaats van de wereldberoemde schilder.

"Spectaculaire tijdrit in de voetsporen van Vincent van Gogh."

"Herbeleef de geschiedenis met een spectaculaire tijdrit in de voetsporen van Vincent van Gogh", zegt Ronnie Buiks van Stichting Wielertopsport Etten-Leur. De wielerronde heeft daarna etappes in Limburg en Drenthe en sluit op zondag 19 oktober af in Arnhem. Inmiddels hebben al acht WorldTour-teams zich aangemeld, waaronder bijvoorbeeld Team Visma | Lease a Bike, Alpecin-Deceuninck, Lidl-Trek en Soudal Quick-Step. Ook zijn er drie ProTeams en vijf Nederlandse Continental teams aanwezig.

"Goed dat Nederland weer een internationale ronde erbij heeft.”

Voormalig profrenner Erik Dekker was in 2004 de laatste winnaar van de Ronde van Nederland. Hij is nieuwsgierig naar de nieuwe koers. “Toen ik van dit plan hoorde was ik gelijk enthousiast. In gedachten ging ik natuurlijk terug naar mijn laatste overwinning en het zal tijd worden dat die uit de boeken gereden gaat worden. Goed dat Nederland weer een internationale ronde erbij heeft.”