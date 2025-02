Dit is de oudste stad van Holland en die ligt in Brabant

Vergeet Amsterdam, Haarlem of Leiden. Geen van alle zijn de oudste stad van Holland. Nee, die eer valt te beurt aan dit kleine stadje dat nu zo'n dikke zevenduizend inwoners telt en al in 1213 stadsrechten kreeg van de toenmalig graaf van Holland. En daarmee is Geertruidenberg, dat tot 1813 tot Holland behoorde, al ruim 800 jaar een echte stad. Ouder dan Dordrecht, dat zelf al tientallen jaren beweert de oudste van Holland te zijn. Ze hebben een klein bewijsprobleempje, onze Dordtse vrienden. Maar daarover verderop in deze rubriek meer.

Het is een strijd tussen twee steden die al geruime tijd speelt en bij tijd en wijle in volle hevigheid oplaait: welke is de oudste van Holland? In 2011 was de landelijke intocht van Sinterklaas in Dordrecht en toen stak toenmalig burgemeester Arno Brok de lont in het kruitvat. Hij verwelkomde de goedheiligman en zijn Pieten in de oudste stad van Holland. En dat had hij beter niet kunnen doen.

In Geertruidenberg spuwden ze vuur en overwogen direct met een oorlogsvloot de Bergsche Maas op te stomen om deze enorme belediging, die nota bene op nationale televisie werd uitgesproken, niet onbeantwoord te laten. Dat zou een passende middeleeuwse vergelding zijn, maar stadshistoricus Bas Zijlmans van Geertruidenberg was verstandig en hield het toch maar bij woorden. Al waren die niet minder raak: Geertruidenberg is en blijft de oudste. Dat ligt vast op papier. Wat ze ook roepen daar aan de overkant van de sloot.