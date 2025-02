'Eerst eten': het verhaal achter de spoorlijn die deze stad nooit kreeg

Bourgondisch eten. Daar lusten we wel pap van in Brabant. Maar er is een stad waar ze dit tot kunstvorm hebben verheven en er zelfs een gezegde van hebben gemaakt. Dat luidt: eerst eten. Deze smulpapen zijn te vinden in Oosterhout. Aan de ontstaansgeschiedenis van de uitdrukking is een prachtige mythe verbonden, die teruggaat naar de negentiende eeuw. En tegelijkertijd verklaart waarom de stad op sullige wijze een spoorverbinding is misgelopen. Maar zoals bij veel sages is het historische bewijs ervoor, voorzichtig gezegd, nogal dunnetjes.

We schrijven 1839, een historische jaar. De allereerste treinverbinding is een een feit: tussen Amsterdam en Haarlem. Al snel wordt ook de rest van ons land voorzien van deze ijzeren verbinding die rondreizen een stuk eenvoudiger, maar vooral ook een stuk sneller maakt. Gemeenten staan te trappelen om hun gebied aangesloten te krijgen op dit moderne vervoersmiddel en de komst van een station veilig te stellen.

In Oosterhout zien ze hun buurgemeenten al volop lobbyen bij de nationale overheid. We moeten nu iets doen, anders pakken we overal naast, is de algemene gedachte. Een groep belangrijke Oosterhouters klimt in een koets en begint aan de queeste richting Den Haag, op zoek naar de 'heilige' spoorverbinding. In de trein zou je er een dik uurtje over doen, maar in een koets over hobbelige paden is dit een dagtrip.

Een Bacchanaal

Na een paar uurtjes reizen beginnen de hoge heren trek te krijgen. En ze besluiten een tussenstop te maken om hun lege magen eens flink te vullen. En niet zomaar een maaltijd tot zich te nemen. Nee, ze richten een waar Bacchanaal aan. Die minister moet maar even wachten, we gaan 'eerst eten'.

Dat had het gezelschap beter niet kunnen doen. Want in de tussentijd ontvangt de minister een delegatie uit de gemeente Gilze en Rijen die direct zaken doet en het station veiligstelt. Reden waarom er al ruim 150 jaar treinen tussen Breda en Tilburg over Rijen tuffen en Oosterhout nog steeds verstoken is van een spoorlijn.