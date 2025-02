Peter (8) wil nog een keertje met zijn ongeneeslijk zieke mama op vakantie

Als de 8-jarige Peter klaar is met de basisschool zou hij met zijn moeder op vliegvakantie gaan. Dat gaat tegen die tijd helaas niet meer gebeuren, want mama Patricia (41) is ongeneeslijk ziek. Ze heeft uitgezaaide kanker en het is maar de vraag hoe lang ze nog te leven heeft. De andere moeders van het schoolplein hebben daarom een inzamelingsactie opgezet, zodat moeder en zoon alsnog samen op vakantie kunnen.

Het is eind 2022 als Patricia slecht nieuws krijgt. Ze heeft een tumor in haar knie. De tumor wordt bestraald, operatief verwijderd en opgestuurd naar een patholoog in Amerika. "Daar bleek dat mijn tumor goed had gereageerd op de bestraling. Voor 98 procent was de kanker in mijn lijf gedood." De oncoloog van Patricia maakte een scan om te kijken of er uitzaaiingen waren. Dat bleek niet het geval. "Alleen heeft de radioloog deze scan blijkbaar verkeerd beoordeeld want er bleken wel uitzaaiingen te zijn. Ik heb nu een tumor bij mijn alvleesklier en rechternier." Deze uitzaaiingen betekenen dat Patricia niet meer te genezen is. "En dat kreeg ik via de telefoon te horen toen ik in de Lidl stond. Er zijn gewoon fouten gemaakt en het leek wel of de oncoloog me niet onder ogen durfde te komen", vertelt ze. "Uiteindelijk was ik ook ongeneeslijk ziek als de scan de eerste keer wel goed was beoordeeld, maar de tumoren zijn inmiddels wel een centimeter gegroeid."

Patricia vindt het niet kunnen dat het zo is gegaan, maar ze wil zich voor nu vooral focussen op haar zoontje. "Ik heb een nieuwe oncoloog in Maastricht. Hij wil er alles aan doen om me nog wat tijd te geven om leuke dingen te doen met Peter. Daar gaan we voor knallen", vertelt ze geëmotioneerd.

"Ik schijt echt zeven kleuren stront in mijn broek voor de chemokuur."

Volgende week start ze met een combikuur. "Ik schijt echt zeven kleuren stront in mijn broek voor de chemokuur, want daar word je echt ziek van", zegt ze. Ook komt er nog een operatie en eventueel bestraling van de tumor in de alvleesklier. "En dan is het wachten wat mijn lichaam doet. Ontwikkelt het in drie maanden weer een tumor of in een jaar?" De kans dat Patricia nog drie jaar te leven heeft, is kleiner dan vijftig procent. Dat ze de vijf jaar haalt, zit onder de twee procent. Drie moeders van het schoolplein zijn een Gofundme gestart zodat Patricia in die tijd nog wel wat leuke dingen kan ondernemen met haar zoontje. "In deze donkere dagen hebben zij mij zoveel lichtpuntjes gegeven. Ik had nog nooit van Gofundme gehoord." De grootste zorg van Patricia is nu de toekomst van haar kind. "Zaterdag lagen we naast elkaar en zei hij 'mama, als je dood bent kan ik jou niet meer knuffelen'. Dan moet je sterk zijn want je wil dat hij zijn emoties kan blijven tonen bij mij. Ik heb gezegd dat hij zijn ogen dicht moet doen en aan mij moet denken. Dat deed hij. Ik vroeg wat hij zag. 'Ja jou', zei hij. Waarop ik heb gezegd dat ik daar altijd zal zijn."

"Ik wil dat Peter even onbezorgd kind kan zijn en ik in alle rust mama kan zijn."