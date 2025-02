PSV bereikt na discutabele openingstreffer halve finale van bekertoernooi

PSV heeft in de kwartfinale van de KNVB Beker afgerekend met Feyenoord (2-0). Doelpunten van Johan Bakayoko en Guus Til waren genoeg om de laatste vier van het bekertoernooi te bereiken. Een hoogstaande wedstrijd was het niet tussen de twee gemankeerde topploegen. Er zal na afloop vooral veel worden nagepraat over de openingstreffer.

Op voorhand werd gezegd dat PSV-Feyenoord momenteel de lamme tegen de blinde was. Beide topploegen waren niet bepaald in vorm en hadden ook nog eens te maken met een waslijst aan blessures. Op papier is een PSV-Feyenoord nog altijd een topwedstrijd, maar daar was in de praktijk geen sprake van. Het werd een hele matige wedstrijd met ook een hele matige videoscheidsrechter. Want dat de openingstreffer van PSV na 8 minuten werd goedgekeurd mag toch vrij wonderlijk genoemd worden. Bij het schot van Johan Bakayoko staat Ismael Saibari hinderlijk buitenspel. Daardoor ziet Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther de bal te laat, maar staat PSV wel op voorsprong.

