Twaalf natuurgebieden in Brabant krijgen een flinke opknapbeurt

Als eerste provincie in Nederland komt Brabant met een versnelde aanpak voor twaalf kwetsbare natuurgebieden in de provincie. De kwaliteit van natuur, water en klimaat moet met de plannen snel verbeteren, waardoor vergunningverlening voor bouwprojecten uiteindelijk weer mogelijk is. Ook krijgt de landbouw dan weer meer ruimte. "Niets doen is geen optie", zegt bestuurder Hagar Roijackers.

Al sinds 2021 werkt Brabant samen met gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties aan een zogeheten gebiedsgerichte aanpak. Zo moet er per gebied worden gekeken naar de problemen die er liggen en de mogelijke oplossingen om die aan te pakken. In donderdag gepresenteerde plannen geeft de provincie Noord-Brabant aan hoe de natuur en bodem in de gebieden versneld worden verbeterd. Dat is nodig, omdat vergunningen voor woningbouw, energie, mobiliteit en landbouw nu nauwelijks kunnen worden verleend. Plannen voor snelle aanpak

Brabant legt de focus op twaalf gebieden. Plekken waar herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden het meest noodzakelijk is en de wateropgaven het grootst. Voor eind april kunnen gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen plannen inleveren bij de provincie. Dat moeten plannen zijn die snel zijn te realiseren én een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de doelen, dus zorgen voor betere waterkwaliteit en het verminderen van de stikstofdeken.