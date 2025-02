Groene Kathedraal vol bomen en planten wordt nieuw spektakelstuk

Het hart van de Tilburgse Spoorzone krijgt er in het voorjaar van 2026 een bijzonder bouwwerk bij: de Groene Kathedraal. Het is een kopie van de Heuvelse kerk in de stad, maar staat vol bomen en planten. De wereldberoemde Brabantse architect Winy Maas ontwerpt het bouwwerk voor Van Gogh Homeland, een nieuw tweejaarlijks evenement dat duurzaamheid op de kaart wil zetten.

Zo blijft het project zorgen voor groen in de stad en moet het aanzetten tot een discussie over hoe de toekomst van Brabant eruit ziet.

"Als het goed is, brengt een bezoek aan de manifestatie bewustwording teweeg waarmee we bezoekers activeren. Dat zorgt rechtstreeks voor de vergroening van deze stad. Daarnaast vindt het groen op de kathedraal na afloop een permanente plek."

De Groene Kathedraal is slechts twee maanden te zien in Tilburg en kost een miljoen euro. Het is het eerste bouwwerk in een reeks tijdelijke attracties die in de loop van de jaren te zien zijn in onze provincie om duurzaamheid aan te wakkeren.

Een ‘green sky walk’ bij de kathedraal leidt bezoekers naar interactieve exposities en kunstinstallaties, die moeten prikkelen en inspireren.

“Het is een uiting van de droom om de aankomende gigantische verdichting van Brabant – veroorzaakt door haar ligging, haar potentie, haar ambitie – te combineren met een radicale vergroening”, vertelt Winy Maas.

Investeren in duurzaamheid

De Groene Kathedraal past binnen de plannen die Tilburg heeft op het gebied van meer groen in de stad. De gemeente investeert in duurzame oplossingen en probeert de leefbaarheid in de stad te verbeteren.

Bas van der Pol, wethouder Stedelijke ontwikkeling, Economie en Omgevingskwaliteit, is blij met de komst van de kathedraal. "Het is mooi dat we in Tilburg, een van de plekken waar Van Gogh als jonge leerling leerde tekenen, het eerste bouwwerk van dit project gaan ontvangen."

Ook Marc Meeuwis, directeur Citymarketing Tilburg, is enthousiast. “Tilburg heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een stad van makers, een broedplaats voor experiment en innovatie. Het geeft ruimte om te proberen, te testen en te creëren."

Het project is in de ontwikkelfase mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, de gemeente Tilburg, De Efteling en Libéma.

De rest van het project wordt betaald uit de Regio Deal die het Rijk laatst toekende aan de regio Midden-Brabant. Verder dragen de gemeente Tilburg en ondernemers in de regio bij aan de doorontwikkeling van het programma.

Meer groene gebouwen

Tilburg is niet de enige gemeente die een bouwwerk vol bomen en planten in het centrum wil. In Sint-Michielsgestel komt over twee jaar een groene villa vol beplanting die ook door het architectenbureau van Winy Maas is ontworpen.

In de villa komen zeven luxe appartementen met een oppervlak van 150 tot 250 vierkante meter. Op de begane grond van het pand komt een nieuw kantoor.