Deze ziekenhuizen werken samen omdat er te weinig personeel is

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis bundelen krachten in het operatiecentrum om personeelstekorten op te lossen. Medewerkers van de ziekenhuizen in Den Bosch en Tilburg zijn sinds januari tijdelijk bij elkaar aan het werk. Volgens het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het een 'mooie kans voor medewerkers om ervaring op te doen in een ander ziekenhuis'.

Vier operatieassistenten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) zijn sinds januari aan het werk in Den Bosch, voor een vaste periode van drie maanden. Op dit moment zit het ETZ ruim in personeel, terwijl het JBZ medewerkers tekort komt in het operatiecentrum. Volgens de ziekenhuizen spelen zij met deze samenwerking in op de tekorten zonder afhankelijk te zijn van dure detacheringsbureaus.

De medewerkers hebben zelf gekozen om mee te doen, deelname aan de uitwisseling is namelijk vrijwillig. "Ik doe graag mee, want het is altijd interessant om te zien hoe een ander ziekenhuis werkt", vertelt Farah, een van de operatieassistenten van het ETZ die meedoet aan de uitwisseling. "Daarnaast kom ik zelf uit Den Bosch, dus het is ook nog eens een mooie manier om mijn ‘eigen’ ziekenhuis beter te leren kennen."

Ook Amanda, operatieassistent van het JBZ, is enthousiast over de 'hulptroepen uit Tilburg': "Het mooie aan deze samenwerking is dat het écht een uitwisseling is. We leren van elkaar en kijken samen hoe we ons werk nog beter kunnen doen." Mocht het ziekenhuis in Tilburg in de toekomst handen tekortkomen, is het de bedoeling dat personeel uit Den Bosch die kant uitkomt.