Zo ziek kun je worden van schimmel in je huis

In één op de vijf huurhuizen komt schimmeloverlast voor, blijkt uit cijfers van het tv-programma Radar. En ook bij het speciale meldpunt van Omroep Brabant komen tientallen meldingen van schimmeloverlast binnen. Dat kan variëren van een paar (kleine) vochtplekken in de badkamer tot ernstige schimmeloverlast in het hele huis.

Schone lucht is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Maar omdat schimmel de lucht bevuilt, heeft ernstige schimmeloverlast ook invloed op de gezondheid. Gezondheidsrisico’s

Als er schimmel in huis aanwezig is, worden schimmelsporen makkelijk opgenomen door de lucht die je inademt. Schimmel ontstaat vaak door slechte ventilatie, dus het verversen van de lucht binnen in een huis met schimmeloverlast is vaak maar moeilijk mogelijk. Schimmeloverlast gaat regelmatig gepaard met de aanwezigheid van huisstofmijt en soms ook rottend hout of andere rottende delen. Die veroorzaken ook verschillende schadelijke stoffen in de lucht.

Doordat je dus vervuilde, ongezonde lucht met allerlei schadelijke stofjes inademt kun je last krijgen van klachten zoals keelpijn, niezen, hoesten, een verstopte neus, piepende ademhaling en benauwdheid.

Risicogroepen

Mensen die al gezondheidsklachten hebben, zijn extra gevoelig voor klachten door schimmeloverlast. Mensen met een allergie voor schimmel of last van astma, COPD, longziektes of andere luchtwegklachten vormen een risicogroep. Maar ook ouderen, jongeren, baby’s, zwangere vrouwen en mensen die chemotherapie volgen, moeten extra oppassen voor schimmeloverlast. Schimmel kan voor iedereen gezondheidsklachten veroorzaken, ongeacht de staat van iemands gezondheid, maar de klachten kunnen erger zijn voor mensen uit een risicogroep. In sommige gevallen hebben mensen zelfs meer of vaker medicatie nodig voor hun gezondheidsklachten.

Zelf schoonmaken of niet?

De GGD raadt aan om de schimmeloverlast zo snel mogelijk op te lossen en/of schoon te maken. Dat kan volgens de GGD veilig, mits het op de juiste manier gebeurt en er voldoende geventileerd wordt. De GGD waarschuwt voor het mengen van verschillende antischimmelschoonmaakmiddelen. Daardoor kunnen gassen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gebruiken van een antischimmelmiddel is in principe veilig, mits de gebruiksaanwijzing goed opgevolgd wordt en contact met de huid en ogen wordt vermeden. Zelf schoonmaken wordt afgeraden voor mensen uit de risicogroepen, omdat je meer schimmelsporen kunt inademen. Vanwege de (extra) gezondheidsrisico's die het schoonmaken van schimmel met zich meebrengen, waarschuwen verschillende experts voor het schoonmaken van schimmel en wordt het soms helemaal afgeraden. Schoonmaken heeft ook weinig zin als de oorzaak niet aangepakt kan worden. Bij een huurwoning is hulp van buitenaf vaak nodig om het hele schimmelprobleem te kunnen oplossen.