Twee zussen uit Etten-Leur verdacht van terrorisme door Turkse staat

Twee zussen uit Etten-Leur worden door de Turkse staat verdacht van terrorisme. Betül Varan (32), de oudste van de twee, heeft in Turkije in hoger beroep een celstraf gekregen van tien jaar en zeven maanden. Volgens haar advocaat is ze veroordeeld op basis van valse getuigenissen. Catrien Spijkerman en Emmie Kollau vertellen het verhaal van beide zussen in de podcast 'Enkele reis Istanbul' van mediaorganisatie HUMAN. De vierdelige podcast is vanaf donderdag te beluisteren.

Betül zit vast in een megagevangenis, net even buiten Istanbul. Ze vertrok in 2016 naar Turkije om zich aan te sluiten bij de Turkse protestband Grup Yorum, als dwarsfluitist. Niet lang daarna kwam haar twee jaar jongere zus, Bergün, haar achterna. Grup Yorum bestaat al veertig jaar en treedt in wisselende samenstellingen op in heel Europa en haar repertoire bestaat vooral uit protestliederen. Volgens de Turkse aanklager heeft de muziekgroep banden met de DHKP-C, een extreemlinkse groepering die de Turkse staat als terroristische organisatie beschouwt. Leden van de band worden met haviksogen in de gaten gehouden door de Turkse regering en regelmatig gearresteerd. In mei 2017 werden Betül en Bergün opgepakt en maandenlang vastgehouden. Bergün werd vrijgesproken, maar de zaak tegen Betül werd doorgezet tot haar uiteindelijke veroordeling.

Podcastmaker Emmie Kollau en onderzoeksjournalist Catrien Spijkerman volgden voor de podcastserie ruim vier jaar lang de zussen in Turkije en hun ouders in Nederland. De uiteindelijke veroordeling van Betül zou volgens haar advocaat berusten op valse getuigenissen. Anonieme getuigen zouden hebben verklaard dat zij onderdeel was van DHKP-C. Deze club wordt ook in Nederland beschouwd als een terroristische organisatie.

"Turkije gebruikt anti-terrorismewetgeving om critici de mond te snoeren."