'Rocking Daddy' Tony was het grote voorbeeld voor zijn zoon

Tony, beter bekend als ‘Rocking Daddy’, was voor zijn gezin alles wat ze zich maar konden wensen: hardwerkend, zorgzaam en altijd klaar om liefde te geven. Maar op 7 december 2022 kwam het onverwachte en tragische nieuws: Tony overleed plotseling aan een hartstilstand. Zijn zoon Roberto herinnert zich zijn vader als iemand die altijd alles voor zijn gezin over had. “Hij is altijd goed voor ons geweest.”

Tony had twee grote liefdes in zijn leven: zijn gezin en muziek. Hij was een toegewijde vader, altijd liefdevol en betrokken. Maar muziek speelde ook een grote rol. “Toen wij nog klein waren, was hij vaak weg. Hij speelde in verschillende bandjes en stond als basgitarist regelmatig op het podium”, vertelt Roberto. En als hij wél thuis was? Dan klonken de gitaarklanken door het hele huis. “Ons mam kon daar echt van genieten. Ze ging soms mee naar zijn optredens. Dat waren mooie avonden, samen bij festivals of in Hotel de Brabander. Ze vonden het allebei geweldig.” Tony speelde in verschillende coverbands en de laatste jaren maakte hij deel uit van een rock ’n roll band genaamd Rocking Drifters. “Vandaar dat hij ook de bijnaam Rocking Daddy kreeg.” Maar boven alles was Tony een lieve en zorgzame vader. “Pa was een man die altijd recht voor zijn raap was, maar zijn hart zat op de juiste plek. Hij voelde als een beste vriend voor het hele gezin. We waren enorm hecht met z’n allen.”

Tony en het hele gezin (foto: privéarchief)

Maar twee jaar geleden gaat het mis. Tony overlijdt plotseling aan een hartstilstand. “Het telefoontje van mijn broer kwam onverwacht. Hij vertelde mij dat ze hem aan het reanimeren waren.” Roberto woont om de hoek bij zijn ouders en gaat snel naar hun huis. “Op dat moment kom je binnen en zie je je moeder daar zitten, helemaal in shock. Je hele wereld staat op zo’n moment op z’n kop.” Tony is niet meer naar het ziekenhuis gebracht. “Mijn moeder heeft hem zelf nog gereanimeerd, maar het mocht niet baten. De hulpdiensten namen het over en ze hebben er alles aan gedaan. Ze zijn zó lang bezig geweest. Er was geen hoop meer dat hij het zou overleven.”

‘Hij was het puzzelstukje van ons gezin.’

Het onverwachte overlijden van Tony slaat in als een bom. “Hij was het puzzelstukje van ons gezin en in één klap werd dat weggerukt. Het gemis van ons pap is enorm en soms nog steeds moeilijk te bevatten. Ik vind het ook heel lastig dat ik niet zomaar meer hulp kan vragen aan mijn vader. Ik had hem ook nog zoveel vragen te stellen, dat kan nu niet meer. Hij was echt mijn grote voorbeeld.”

Het plekje voor Tony in het huis van Roberto (foto: privéarchief)

De dood van zijn vader heeft diepe sporen achtergelaten bij Roberto. “Ik vond het ontzettend moeilijk om er vrede mee te hebben dat we geen afscheid hebben kunnen nemen. Dat hakte er zo in, dat ik lange tijd niet wist hoe ik ermee om moest gaan.” Toch probeert het gezin Tony elke dag dichtbij te houden. “We komen altijd samen op zijn verjaardag en sterfdag, om zijn leven te vieren.” Thuis heeft Roberto, samen met zijn tweelingbroer Ricardo, een speciaal plekje ingericht, helemaal in het teken van zijn vader. “Het staat vol met dingen die met muziek te maken hebben. En er staat zelfs een poppetje dat sprekend op hem lijkt.” Roberto heeft een tatoeage laten zetten van zijn vaders basgitaar. Zo draagt hij zijn vader altijd dichtbij zich. “De tekst erop betekent in het Spaans: ‘Mijn rockende vader, voor altijd in mijn hart.’”