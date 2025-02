Vlam slaat in de pan tijdens koken: huis is onbewoonbaar door brand

Een huis aan de straat Nederhof in Berlicum raakte donderdagavond zwaar beschadigd bij een brand. Tijdens het koken sloeg de vlam in de pan. Het vuur verspreidde zich vervolgens snel via het plafond.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak van de bungalow. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Voorlopig onbewoonbaar

De brandweer moest, om het vuur goed te blussen, delen van het plafond verwijderen. Ook het dak werd opgemaakt om er zeker van te zijn dat het vuur uit was. Het huis liep naast brandschade ook rook-, roet- en forse waterschade op. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.

Foto: Bart Meesters